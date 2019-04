Soluția găsită de Guvern ca să fie mai multe mașini electrice în România

UE și Guvernul României impun o nouă regulă care ar trebui să stimuleze creșterea numărului de mașini electrice. Momentan, este o măsură aproape inutilă, dar cu efecte pozitive în viitor.

De doi ani, există o lege care obligă toți proprietarii de clădiri de birouri și spații comerciale din București care au peste 100 de locuri de parcare să instaleze stații de încărcare pentru mașini electrice.

Era o măsură care se impunea ca urmare a presiunilor făcute de Uniunea Europeană în acest sens. Acum însă, Guvernul înăsprește această lege, chiar dacă UE n-a venit cu cereri noi. Acum, această obligativitate este valabilă la nivel național.

Evident, Guvernul își justifică decizia cu argumentul că încearcă să se alinieze cererilor Comisiei Europene. Totuși, anul trecut, la nivel național, nu s-au cumpărat decât vreo 4.500 de mașini electrice, hibride și plug-in, care a însemnat 3% din totalul vânzărilor de mașini din România.

Să luăm ca exemplu Portland Trust, unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari de clădiri de birouri din România. Florin Furdui, manager în cadrul acestei companii, a declarat că în ultimii ani, s-a concentrat foarte mult pe organizarea și dezvoltarea rețelei de stații de alimentare pentru vehicule electrice în parcările clădirilor proiectate, chiar dacă acest tip de mașini sunt atât de rare.

La Oregon Park am instalat și în zona publică și în zona privată de parcări a fiecărei clădiri stații de încărcare. Rezultatul, după doi ani de operare, este că avem un client cu o mașină electrică, un BMW i3. Îi dăm gratuit acel curent, pentru că să îl facturăm ar costa atât de mult încât mai bine nu ne batem capul. În zona publică vine Chef Foa și își încarcă mașina. Am prevăzut locuri de creștere în viitor. Realitatea este că astăzi numărul mașinilor electrice este mic și asta pentru că nu există încă o rețea destul de bine dezvoltată încât să poți face un drum de la București la Cluj, fără să te gândești că la Sibiu ai rămas fără curent electric. Am finalizat două ansambluri de clădiri (de când s-a impus obligativitatea în București, n.red.) și am vrut să văd dacă în comisiile de recepție se întreabă despre acest lucru și nu se întreabă, a declarat managerul.