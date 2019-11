Klaus vine pe Netflix și îl poți vedea fără cont

Crăciunul este din ce în ce mai aproape, iar dacă nu mai ai răbdare să vezi noi producții pe această tematică, Netflix aduce pentru tine filmul Klaus.

Începând cu vineri, 15 noiembrie, pe platforma de streaming va fi disponibilă animația Klaus. Vestea bună pentru cei care nu sunt abonați încă la serviciile Netflix e că animația poate fi urmărită online gratuit, chiar dacă nu au un cont activ pe platformă. Din păcate, „oferta” nu este disponibilă decât în weekend-ul 15 – 17 noiembrie.

Klaus este o comedie animată de sărbători, regizată de co-creatorul celebrei animații Despicable Me, Sergio Pablos. Îi are în distribuție și pe Joan Cusack, Will Sasso și Norm Macdonald.

Klaus ajunge pe Netflix pentru toată lumea

Când Jesper iese în evidență ca cel mai slab elev al academiei poștale, el este staționat pe o insulă înghețată la nord de cercul polar arctic, unde localnicii, veșnic învrăjbiți, de abia schimbă o vorbă, darămite să își trimită scrisori. Jesper aproape că renunță, dar găsește o aliată în profesoara Alva și îl descoperă pe Klaus, un tâmplar misterios care locuiește singur într-o casă plină de jucării lucrate manual. Aceste prietenii neașteptate readuc veselia în Smeerensburg, ceea ce creează o nouă lume plină de vecini binevoitori, tradiții magice și ciorapi atârnați cu grijă pe șemineuri.

Pentru versiunea în limba română, vocile sunt realizate, printre alții, de Anca Sigartău, Mioara Ifrim, Alexandru Georgescu și Ionuț Grama.

Netflix spune că animația Klaus este desenată manual. Artiștii au desenat fiecare cadru în parte pe tablete digitale. Ultima producție de acest gen lansată pentru o audiență de asemenea amploare a fost filmul Dissney „Prințesa și Broscoiul”, în 2009.

Lungmetrajele de animație CGI au apărut în anii ’90, depășind toate recordurile de box office și schimbând traseul inovațiilor din domeniul desenelor animate. De atunci, la Hollywood, lungmetraje de animație desenate manual au ajuns pe cale de dispariție.

Poți urmări trailerul Klaus aici: