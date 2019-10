Cum a ajuns Kaufland să ne arate relația ciudată a românilor cu pungile de plastic

Suntem într-o perioadă în care discuțiile despre reciclare, încălzire globală, plastic și stil de viață eco sunt peste tot. Fiecare entitate încearcă cumva să se agațe de acest curent, ceea ce e OK. Evident, unii sunt mai pregătiți decât alții să facă o schimbare, iar de aici apar tot felul de conflicte cu privire la politica celor care se implica.

Nu trebuie să fii în aceeași oală cu Greta Thunberg, nu trebuie nici măcar să accepți că încălzirea globală este reală. Poți să fii cel mai mare conspiraționist și să refuzi orice fel de părere conform căreia planeta e în pericol. Dar oricât de pornit ai fi, n-ai cum să nu recunoști că avem o problemă cu deșeurile, în special cu plasticul. Le vezi cu ochii tăi, plutind prin oceane și acoperind natura din jurul tău.

Chestia asta nu poate fi ignorată, de-aia trebuie apreciate și încurajate inițiativele care contribuie la eliminarea plasticului. Cu toate astea, unii dintre noi nu sunt pregătiți să renunțe la confortul zilnic.

Inițiativa Kaufland care a dat peste cap tradiționalul sertar plin cu pungi de plastic

Lanțul de magazine Kaufland tocmai a anunțat că de la 1 octombrie, la raionul cu fructe și legume, vor exista doar pungi biodegradabile și vor costa 0,1 lei. Ca o alternativă la pungi, magazinul mai vinde și niște săculeți reutilizabili pe care clienții să-i folosească la cumpărături.

Prin această inițiativă, magazinul vrea să încurajeze clienții să fie mai responsabili și să limiteze irosirea pungilor de plastic. Kaufland estimează că această măsură va reduce cantitatea de plastic de unică folosință cu 40 de tone pe lună.

Așa cum era de așteptat, nu toată lumea e de acord cu inițiativa. Majoritatea s-au oprit la titlu și s-au revoltat că vor fi taxați pe pungă. Alții au dat-o pe whataboutism, că sunt chestii mai importante de salvat, decât să le fure dreptul la pungi de plastic. Știi cum e, tot timpul vor exista probleme mai serioase, dar trebuie să începi de undeva. Nu e frumos să stai cu mâinile în sân, pentru că alții fac mai multă mizerie decât tine.

Cât despre ideile unora de a se răzbuna pe casierițe, cu legume rostogolite necântărite, ce să zic, deja e rea voință. Nu angajații sunt responsabile de măsurile conducerii și chiar trebuie să fii ultimul om să-i chinui pe ei, pentru că nu vrei să vii cu punga de acasă.

La nivel european, taxarea pungilor de plastic, inclusiv alea de la legume, se practică de mai mulți ani. Asta e, la noi a ajuns mai greu, dar fie că le place sau nu pretențioșilor, măsura va fi în cele din urmă aplicată la toate magazinele.

Alte metode prin care poți limita risipa de plastic?

Asta depinde de stilul tău de viață și la câte ești dispus să renunți. Nu are nimeni pretenția să tai absolut tot plasticul din viața ta, dar un efort minim nu strică. Nu-s eu un expert ecologic, dar îți pot spune ce idei aplic în viața de zi cu zi.

Încerc să folosesc cât mai rar pungile de plastic de la legume și fructe. Mi-e destul de ușor, pentru că nu cumpăr cantități mari care să facă dificilă cântărirea. Dacă fac cumpărăturile într-un magazin în care trebuie să-mi cântăresc eu produsele, lipsesc pur și simplu eticheta pe ele.

Nu cumpăr niciodată alimente care sunt ambalate, deși nu în mod normal nu au nevoie de protecție. Mă refer la acea practică în care fructe și legume sunt porționate în caserole sau pungi. Banane în caserole, portocale în caserole cu plasă, am văzut și chiar ananas în caserole. Atât timp cât am opțiunea să cumpăr la vrac, nu înțeleg rostul acelor caserole în care sunt puse câte două – trei bucăți, mai ales când produsul are natural o coajă protectoare. Pot să înțeleg la anumite fructe sau legume care s-ar deteriora la manevrare sau transport, dar majoritatea chiar nu au ce căuta într-o caserolă. Culmea, multe dintre produsele la caserolă vin cu eticheta de „bio”, ceea ce mi se pare puțin ironic.

Recomand să investești într-o sacoșă textilă pe care să o folosești mereu la cumpărături. O speli ușor și o poți folosi de foarte multe ori, dar ai și garanția că nu ți se va rupe de la trei kilograme de cartofi. Dacă ești femeie, poți îndesa așa ceva în poșetă ca rezervă. Crede-mă, nu există o poșetă prea mică în care să nu ai loc de ea și își garantez că îți va fi utilă.

Evident, încerc să refolosesc cât mai mult pungile de plastic cu care m-am pricopsit. Trebuie doar să ai imaginație, că mereu ai chestii prin casă care pot ajunge într-o pungă de plastic. Cea mai comună soluție e să le folosești în locul sacilor de gunoi.

Majoritatea sunt reguli de bun-simț, dar știu că la început uiți de ele sau amâni la infinit. Lasă că cer o pungă de la mega, mi-e lene să cântăresc banane, mai bine le iau la caserolă, lasă că-mi cumpăr plasă cu altă ocazie, etc. Dar, odată ce-o faci, îți va intra în sistem și ți se va părea absolut normal.

