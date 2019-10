Joker mi-a redat speranța în filmele cu superoi, dar nu așa cum crezi

A trecut ceva vreme de când un film m-a făcut să mă gândesc la el, câteva zile mai târziu, dar cu siguranță Joker este unul dintre ele. Nu m-am dus la cinema chiar fără pic de așteptări, pentru că de la Joaquin Phoenix mă aștept mereu să fie excelent, dar n-am avut cum să nu fiu puțin sceptică. Sincer, mă așteptam ca Phoenix să joace impecabil, dar povestea să fie prea slabă pentru a face din Joker un film bun.

M-am înșelat atât de tare, încât cinci zile mai târziu încă mă gândesc la film. Nu numai că rolul a fost interpretat superb, dar cinematografia, montajul, coloana sonoră și povestea în sine au fost la același nivel. Cum e posibil ca Warner Bros să facă niște chestii atât de submediocre, cum ar fi Justice League și Suicide Squad, și totodată să fie în stare să scoată o bijuterie precum Joker?

Dacă ai impresia că s-au făcut prea multe filme cu acest personaj negativ și crezi că o să vezi ceva ce ai mai văzut până acum, te înșeli. Joker este un film de sine stătător care poate fi apreciat în egală măsură atât de fanii benzilor desenate, cât și de cei care au puține cunoștințe despre universul DC.

Practic, este povestea lui Arthur Fleck, un om bolnav mintal care trăiește într-o lume coruptă, haotică și plină de oameni dubioși. Fiecare zi e un efort de integrare într-o societate dură care nu evită să te calce în picioare. La propriu și la figurat, în cazul lui Fleck. Filmul prezintă parcursul unui om bolnav până în punctul în care se transformă în acel Joker pe care-l știe toată lumea.

Sigur, acest Joker al lui Phoenix este unic și nu seamănă cu nici un alt rol interpretat până acum, dar povestea oferă contextul necesar pentru a înțelege de ce a ajuns așa. Și o face atât de bine, încât în nicio clipă nu am simțit nevoia de a face comparații cu alți Jokeri.

E absurd să-i crezi pe cei care susțin că Joker încurajează violența

Se spune că n-ai nevoie decât de o zi incredibil de proastă ca să clachezi, însă pentru Arthur Fleck a fost nevoie de o viață întreagă. Atât în comics, cât și în desene, orașul Gotham a fost descris ca fiind incredibil de corupt, murdar, sărac și plin de oameni îngrozitori. În general, filmele nu au prea reușit să redea fidel această imagine, însă Gotham din acest film cu Joker chiar îți dă senzația aia de nesiguranță și mizerie.

Într-o lume atât de nebună, este doar o chestiune de timp până când un om cu probleme clachează definitiv. Soarta lui Fleck este una tragică, iar prima parte a filmului chiar te face să-ți fie milă de el. Sigur, percepția se schimbă pe parcurs.

Cu toate astea, au existat mai multe recenzii și păreri de la oameni care se plâng că filmul îl glorifică pe personaj și, în același timp, încurajează violența. Sincer, cam asta a fost singura chichiță pe care criticii au folosit-o ca să tragă filmul în jos. Practic s-a căutat nod în papură. Ca să-l parafrazez pe Raul Gheba, după logica asta ar trebui să nu se mai uite nimeni la seria Maleficent, pentru că e despre o zână diabolică.

Filmul delimitează foarte clar tragedia unui om de alegerea voită de a deveni un criminal. Dacă rămâi cu impresia că Joker transformă un personaj negativ în erou, problema e la tine, nu la film. Pe lângă asta, Arthur Fleck este un personaj vulnerabil care-și pierde mințile într-un oraș fictiv sinistru, un oraș care nu face decât să încurajeze haosul și viața în afara legii.

Filmul care nu evită problemele despre care ar trebui să vorbim

Oamenii pot învăța multe din film, respectiv cum să îi trateze pe cei din jur, mai ales când suferă de boli mintale. Dar, în loc să facă asta, au ales să reacționeze ridicol și să se lege de probleme care nu există.

Cel mai memorabil citat din film este ăsta: „The worst part about having a mental illness is people expect you to behave as if you don’t”. Este ca o metaforă pentru cei care vor ca filmul să dispară. În loc să accepte că oamenii cu boli mintale pot ajunge periculoși și au nevoie de ajutorul și înțelegerea noastră, preferă ca problema să nu devină subiect de interes public.

E acest principiu bolnav că dacă nu vorbim despre asta, înseamnă că nu există.

În concluzie, mă rezum la a spune că Joker este un film excelent, poate cel mai bun film adaptat din universul DC. Zic poate, că mi-e greu să zic dacă-i mai bun decât The Dark Knight. Momentan, experiența Joker e proaspătă și senzația aia euforică încă nu s-a dus, așa că prefer să nu mă pronunț.

Tot ce sper e ca filmele DC să continue în același mod. Cred că e momentul să renunțe să mai copieze Marvel și mai bine să revină la acest stil de filme sumbre. Aș îndrăzni să spun că ar fi o mișcare excelentă, dacă ar continua cu filme dedicate personajelor negative. Pe de altă parte, probabil că ar exploda recenziile oamenilor care iubesc să se ofensează la orice și asta ar trage în jos filmele, afacerea și, eventual, încasările.