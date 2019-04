Românii de la Amber Studio vor face jocuri pentru PC și console

Studioul românesc de jocuri Amber a înregistrat venituri record anul trecut și anunță dezvoltarea de titluri pentru PC și console.

Amber a raportat pentru anul 2018 o cifră de afaceri de aproape 30 de milioane de lei (adică în jur de 7,5 milioane de dolari), cea mai mare cifră de afaceri din istoria companiei. Astfel, studioul și-a crescut veniturile cu 38% față 2017.

Creșterea business-ului din ultimii ani se datorează, susțin reprezentanții companiei, direcției strategice ce a fost implementată odată cu venirea lui Mihai Pohonțu în poziția de CEO în 2017, anume deschiderea de birouri în Statele Unite și structurarea Amber într-o rețea de studiouri. Mihai Pohonțu a venit la Amber după ce a ocupat funcția de vicepreședinte pentru emerging platforms la Samsung, iar înainte de asta a fost vicepreședinte al Disney Interactive.

De asemenea, s-a făcut trecerea de la o firmă de servicii la o agenție creativă de game development care se concentrează pe dezvoltarea de produse noi.

“Componenta creativă a proiectelor pe care le alegem să le dezvoltăm a fost unul dintre factorii cheie de creștere în 2018, direcție pe care vrem să o potențăm și în următorii ani. Pentru a dezvolta direcția creativă, am extins în special capabilitățile și echipa de design și artă, de exemplu în ultimul an echipa de design s-a dublat, de la 10 la 20 de designeri. Suntem atenți și la trendurile și tehnologiile emergente, am început deja să lucrăm la proiecte ce implică tehnologii de streaming și urmărim cu interes evoluția platformelor Google Stadia și Apple Arcade”, a declarat Mihai Pohonțu, CEO Amber.

Amber va începe producția unor jocuri pentru PC și console

În 2019, Amber se va concentra pe dezvoltarea de proiecte cu o componentă creativă crescută, incluzând crearea și co-crearea de titluri noi sau servicii de live operations.

În acest moment, mobile-ul este platforma principală pentru companie, și va rămâne așa și în viitor, dar cei de la Amber spun că vor începe să dezvolte titluri și pentru zona de PC și console.

Amber a crescut cu 80 de angajați față de 2017 și numără 300 de angajați care lucrează în cadrul rețelei de studiouri interne a Amber ce include Lorraine, Avalon și Amber Live Ops. Alte studiouri independente se vor alătura rețelei în viitorul apropiat.

Amber a fost înființată în 2013 și a lucrat cu alte companii de gaming cunoscute precum Epic Game, Disney, That Game Company. Amber are sediul central în București și birouri în San Francisco și Los Angeles, California.