Ion Țiriac îți explică de ce mașinile Tesla sunt atât de apreciate

Lui Ion Țiriac îi plac mașinile și acum crede că cele electrice vor fi foarte importante în viitor. Iar un model Tesla l-a făcut să le aprecieze și mai mult.

Pe 28 noiembrie, Ion Țiriac a prezentat, în România, două modele Porsche 911 Speedster introduse în Tiriac Collection. La acest eveniment de prezentare a vorbit un pic și despre mașini electrice, și despre Tesla. El susține că o mașină Tesla l-a făcut să accelereze până al 250 km/h. „Este înspăimântătoare” a fost concluzia lui.

„Am făcut o experiență acum un an, un an jumătate, cu Tesla, și am venit numai de la Snagov până în oraș. Este înspăimântătoare. Într-o sută de metri aveam, nu m-a văzut Miliţia, aveam 250 km pe oră şi pe urmă am frânat-o, pentru că n-am avut interesul să rămân fără carnet.”

Ion Țiriac despre capacitatea impresionantă a Tesla de-a fi și sportivă nu doar electrică