Cele cinci modele de mașini din ultimii 50 de ani care au dus la Tesla Cybertruck

Noua mașină lansată de compania lui Elon Musk, Tesla Cybertruck, a stârnit tot felul de glume pe internet, în principal legate de designul său neobișnuit. Totuși, treubuie să știi că, pe cât de revoluționar ți-ar putea părea aspectul modelului, acesta nu este nici pe departe un concept nou.

Lansarea noului pickup electric de la Tesla a fost una extrem de controversată. Un moment important a fost testul de rezistență, în urma căruia geamurile mașinii s-au crăpat după ce au fost lovite cu o bilă metalică. Asta deși Elon Musk se lăudase că sticla este blindată și poate rezista și unor gloanțe de 9 mm.

Totuși, cel mai comentat aspect din cadrul lansării a fost aspectul în sine al noii Tesla Cybertruck. A născut o serie de glume și meme-uri despre designul mașinii, despre care mulți spun că este foarte neinspirat. Poți vedea o parte dintre glume aici.

Numai că Tesla pare să fi avut mai multe surse de inspirație pentru noua mașină, de la o serie de modele mai vechi. O spune și Robert Drilea, într-o postare pe Faecbook.

Cei mai mulți utilizatori spun că mașina lui Elon Musk seamănă extrem de tare cu celebra mașină din filmul Total Recall.

O altă mașină care pare să fi servit drept sursă de inspirație pentru Tesla Cybertruck o reprezintă Citroen Karin, un concept din 1980.

Tesla’s new car reminds me of a concept Citroen did in 1980. It’s like brutalism in architecture — a need to disregard tradition, impose the scale and embrace the material. This is the first time in 15 years I’m experiencing romantic feelings for a piece of new technology. pic.twitter.com/x8ib0baV7b

