Câțiva tineri români s-au gândit că procesul de recrutare din acest moment este deficitar. Ca să-l facă mai atractiv pentru tine și alți candidați au aplicat concepte din jocuri și au creat Jobful.

Gamificarea este un termen pe care-l vezi tot mai des în România și în lume. Este un concept care presupune utilizarea unor elemente și principii de joc în contexte serioase precum angajarea, performanța angajaților și așa mai departe.

Mihai Cepoi împreună cu sora sa, Ioana, și alături de alți doi prieteni (Adrian Miu și Bianca Ene) a pus bazele platformei Jobful, cea care-ți face „lipeala” cu jobul potrivit după ce te supune unor teste.

„Acum doi ani de zile am început să analizăm procesul de recrutare, să vedem care sunt «bubele» pe care le are acum și cum le putem face mai bine și ne-am dat seama că avem clienți, avem oameni interesați și am pornit la drum”, spune Mihai Cepoi, cofondator Jobful.

Un simplu CV nu este îndeajuns pentru a arăta lumii și angajatorului ce fel de persoană ești. Cel mult poate să relateze despre tine unde ai lucrat și ce abilități susții că ai, însă o companie nu știe dacă ai o personalitate care s-ar putea integra în echipă sau cum abilitățile tale de leadership ar putea ajuta echipa.

Companiile care sunt prezente pe Jobful pot vedea dacă tu sau un alt angajat are acele „soft skills” necesare jobului vacant în organizație.

Cum știu companiile cât de bun ești

„Am făcut teste cu psihologi dedicate pentru cele mai căutate șapte abilități: proactivitate, gândire critică, integritate, lucru în echipă și așa mai departe. Apoi pot aplica pentru diferite joburi, indiferent de domeniu”.

Dacă ești curios atunci află ca îți poți face un profil unde introduci datele clasice precum studii, domenii de interes etc. Apoi platforma îți pune la dispoziție mai multe „academii”, adică o serie de cursuri scurte în genul celor regăsite pe platformele precum Coursera și apoi ești supus unui test. Răspunsurile ar trebui să le dea companiilor o idee despre cât de comunicativ ești, dacă ai abilități de leadership sau cum stai cu gândirea critică.

Testele de pe Jobful nu se adresează unor abilități specifice precum: editare foto sau video, ci testele sunt menite să le ofere angajatorilor o privire de ansamblu asupra personalității tale și astfel să vadă dacă te-ai potrivi pentru jobul pe care îl au în minte pentru tine.

Pe viitor, companiile interesate să-și găsească angajații potriviți pot dezvolta alături de cei de la Jobful teste tehnice pentru anumite poziții. Deocamdată, doar Microsoft are pe platformă o „academie” pentru technical support. „Compania pregătește candidații pe anumite subiecte tehnice apoi la final îi testează și intră direct în atenția recrutorilor”, spune cofondatorul Jobful.

Startup-ul românesc lucrează și la alte astfel de cursuri pe zona de finance și IT alături de companii ca KMPG, EY sau Brinell.

„Un profil este mult mai atractiv după ce faci testele și aș zice că în cam opt ore orice candidat poate ajunge la un profil bine pus la punct”, spune antreprenorul. Testele sunt contratimp și un test final are în jur de 40-50 de intrebări, iar timpul de răspuns este de cam 90 de minute. „Nu este un sistem ce nu poate fi păcălit și poți aduce un prieten care să te ajute să răspunzi. Totuși, pe termen mediu și lung nu o să te ajute”, adaugă Cepoi.

Jobful este ca un Tinder pentru resurse umane

Interesant este că procesul de recrutare seamănă mai mult cu procesul de utilizare al Tinder decât cu procesul clasic. Spun asta în sensul că ambele părți trebuie să-și exprime dorința pentru a realiza o conexiune.

După ce faci toate testele și companiile te caută atunci Jobful livrează firmei o listă cu nume și cu un procentaj de potrivire. Acestă listă se face în funcție de criteriile stabilite de companie. „Companiile pot bifa anumite criterii precum ani de experiență, limba franceză, gândire critică și cu studii în domeniul IT”, spune Mihai Cepoi.

Profilele din aceste liste sunt anonimizate: fără nume, număr de telefon sau adresa de mail. Dacă o companie e interesată de tine atunci aceasta trebuie să trimită o invitație. Tu primește SMS și mail în care ești anunțat că o anumită companie te vrea pentru un anumit job. Dacă ești interesat atunci ai 48 de ore să dai un răspuns.

Dacă ambele părți au intrat în contact atunci primește bani și Jobful. Modelul de business al startup-ului este bazat pe crearea acelor „match-uri”. Candidații nu plătesc pentru a participa pe platformă, dar companiile trebuie să cumpere anumite pachete ce vin cu un număr de match-uri.

Cel mai scump pachet este de 4200 de euro și oferă în jur de 100 de match-uri, „dar și alte beneficii precum posibilitatea creării propriei academii unde-și pot pregăti angajații pentru joburile din companie”. Cel mai ieftin pachet este cel starter, include 25 match-uri și costă 1300 de euro.

Pentru IMM-uri și companii mai mici, startup-ul are un pachet freemium prin care le oferă trei match-uri gratuite apoi restul vor fi contra cost.

Un match nu înseamnă automat și angajarea acelei persoane. Cele două părți se pot înțelege inițial, dar apoi se poate întâmpla ceva la interviul de angajare sau oferta financiară a companiei poate nu fi pe placul angajatului. „Rata de conversie acum este de peste 50%”, spune Mihai Cepoi.

Startup-ul a început oficial în mai 2018, iar până în prezent a strâns peste 20 de companii mari pe platformă (Microsoft, EY, Coca-Cola sau Banca Transilvania sunt câteva exemple) și peste 50 de companii de tip IMM. În bani asta se traduce într-o cifră de afaceri de peste 100.000 de euro pentru anul 2018. „Avem plan să dublăm cifra de afaceri și după cum a început 2019 se pare că nu este un plan prea optimist”.

Anul acesta, tinerii vor să ducă platforma Jobful dincolo de granițele României, în țările din regiune, dar și în Marea Britanie.