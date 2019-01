Instagram răspunde acuzațiilor că îți ascunde postările pe care le publici

De ceva vreme, tot există zvonuri conform cărora Instagram ascunde postările pe care le publici, astfel încât acestea să ajungă doar la un număr restrâns de utilizatori care te urmăresc.

De-a lungul ultimelor luni, îndeosebi, probabil că ai văzut și tu postări ale oamenilor care susțin că platforma îți arată noile postări doar la 7% dintre cei care te urmăresc. Dacă e să ne luăm după răspunsul celor de la Instagram, vorbim doar despre un simplu fenomen de copypasta. Acesta a devenit, însă, suficient de mare încât să capteze atenția companiei.

În cadrul mai multor postări făcute pe Twitter, platforma socială a clarificat că nu a făcut schimbări algoritmului pentru feed și că nu ascunde vreodată postările făcute de utilizatori. Dacă dai scroll suficient de mult, vei găsi tot conținutul pe care îl urmărești, doar că în cazul anumitor prieteni, vei vedea mai greu postările, deoarece interacționezi mai rar cu ei. La asta se adaugă și faptul că ai putea avea prea mulți oameni pe care îi urmărești.

We’ve noticed an uptick in posts about Instagram limiting the reach of your photos to 7% of your followers, and would love to clear this up. — Instagram (@instagram) January 22, 2019

What shows up first in your feed is determined by what posts and accounts you engage with the most, as well as other contributing factors such as the timeliness of posts, how often you use Instagram, how many people you follow, etc. — Instagram (@instagram) January 22, 2019

We have not made any recent changes to feed ranking, and we never hide posts from people you’re following – if you keep scrolling, you will see them all. Again, your feed is personalized to you and evolves over time based on how you use Instagram.✌️ — Instagram (@instagram) January 22, 2019

Instagram a explicat că nivelul de interacțiune dintre utilizatori determină ordinea postărilor pe care le vezi în feed. E destul de clar, din comentariile la postări, că oamenii nu sunt de acord cu acest mod de vizualizare al postărilor.

Utilizatorii cer ca Instagram să revină la afișarea postărilor în ordine cronologică, așa cum erau afișate înainte să fie adoptat noul algoritm. Totuși, e puțin probabil ca Instagram să revină la acel tip de feed, având în vedere că Facebook a cumpărat compania și și-a impus punctul de vedere. Așadar, singura soluție pe care o ai, dacă vrei să vezi postările celor de care îți pasă, e să interacționezi mai mult cu acestea.