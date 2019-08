În premieră, a fost descoperit un rechin care strălucește în întuneric: de ce este special

Un rechin de dimensiuni reduse care strălucește în întuneric a fost descoperit de curând în Golful Mexic. El face parte dintr-o specie complet nouă.

Departe de a fi primul pește care strălucește în absența luminii, acesta este primul rechin identificat cu această abilitate. Cazul său a făcut înconjurul lumi la scurt timp după ce a fost capturat.

În teorie, publicația Zootaxa a publicat în 2010 un raport pe marginea unei astfel de creaturi, dar la momentul respectiv, peștele nu a putut fi analizat atent, îndeaproape. Rechinul de mici dimensiuni a fost sesizat de cercetători, în urmă cu aproape un deceniu, în timp ce ajutau o balenă să se hrănească în același golf.

Între timp, rechinul care strălucește pe întuneric a fost clasificat cu numele latin de Mollisquama Mississippiensis. Mai este supranumit rechinul american de buzunar. Cazul rechinului capturat a fost publicat în jurnalul Universității Tulane. La ora actuală, micuțul din imaginea de mai sus se află în posesia lui Mark Grace din cadrul National Marine Fisheries Service Mississippi Laboratories of the National Oceanic and Atmospheric Administration.

Tânărul rechin măsoară doar 14 centimetri în lungime și se luminează singur prin intermediul emiterii unui lichid bioluminiscent, după cum se poate vedea în desenul de mai jos. Acel sistem este menit să atragă prada. El a fost clasificat ca o sub-specie a rechinilor Kitefin.

În teorie, mai există un rechin similar, dar acela se află în posesia Muzeului de Zoologie din Rusia. Grace a ținut însă să menționeze că cele două specimene sunt însă foarte diferite, iar faptul că provin din oceane diferite atrage atenția asupra diferențelor climatice în care își desfășoară activitate. Rechinul rușilor a fost găsit în 1979 în Oceanul Pacific de Est.

Directorul Institutului de Cercetare a Biodiversității din Tulane este de părere că această descoperire ar trebui să ne facă mai umili. Conform spuselor lui Henry Bart, atestă slabele noastre cunoștințe ca oameni referitoare la vietățile din Golful Mexic.