În ce țară nu va mai fi iarnă începând cu anul 2050

În prezent, vremea nu poate fi prevăzută cu acuratețe pe o perioadă mai lungă de șapte – zece zile. Însă, oamenii de știință au creat un instrument care are capacitatea de a prezice viitorul climei până în 2050.

Echipa din spatele invenției este alcătuită din designeri de la Australian National University’s School of Art and Design și de la Australian National University Climate Change Institute. Iar pentru a reuși această performanță de a prezice clima pe o perioadă atât de mare, specialiștii și-au axat cercetările pe datele adunate de la Bureau of Meteorology și de la Scientific Information for Land Owners.

Astfel, cu ajutorul acestui instrument, oamenii de știință au descoperit au descoperit ceva neprevăzut, se pare că în 2050 iarna nu va mai exista în Australia.

„În 30 de ani, iarna așa cum o știm va fi inexistentă”, a explicat cercetătorul Geoff Hinchliffe. „Ne-am uitat la temperaturile medii din trecut ale fiecărui sezon și le-am comparat cu datele proiectate, și ceea ce am găsit peste tot este că nu există vreo perioadă de iarnă continuă sau durabilă”.

De ce Australia nu va mai avea iarnă în 2050

Australia ar putea rămâne în viitor doar cu trei anotimpuri, în loc de patru: primăvara, vara și „noua vară”. Iar despre această nouă vară, specialiștii spun că va veni la pachet cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius.

Cât despre motivul pentru care iarna va dispărea complet din Australia în anul 2050, oamenii de știință explică că acest fenomen se va produce din cauza încălzirii globale. De aceea este necesar să se ia cât mai repede măsuri de protecție a mediului.

Odată strânse toate datele, oamenii de știință au trebuit să găsească o cale prin care să le expună publicului într-un mod interesant. „Asta a însemnat folosirea de culori, forme și mărime într-o compoziție computerizată care arată toate valorile de temperatură dintr-un an într-un singur cadru”, a spus Hinchliffe.