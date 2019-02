Am dat desktopul de gaming pentru un laptop de gaming și experiența a fost una plăcută, dar prețul plătit este mult prea mare. Acesta e Acer Predator Helios 500 cu Intel i9.

Acer Predator Helios 500 este un laptop de categorie grea, la propriu. Are un display de 17,3 inci, procesor Intel i9, și cântărește vreo patru kilograme.

Laptopul este dotat cu un procesor Intel Core i9-8950HK cu o frecvență de bază de 2,9 GHz și una turbo de 4,8 GHz, 16 GB RAM DDR4 2666 MHz, o placă video GTX 1070 8 GB GDDR5, iar pentru stocare ai parte de un SSD NVMe de 256 GB și un HDD de 1 TB.

Pe partea de conectivitate stăm bine. Ar fi trebuit la cât de uriaș este laptopul Acer Predator Helios 500. Ai trei porturi USB 3.0, două porturi USB-C, un port ethernet RJ-45, un port HDMI, ieșire audio, un port DisplayPort mare (asta înseamnă că-l poți lega la monitoare cu diagonale și rezoluție mai mare), și un port Thunderbolt 3.

Acesta este un laptop, adică-l poți folosi în poală, dar e recomandat să-l ții pe birou. Este mai degrabă o mașinărie de jocuri pe care poți să o cari după tine (într-o oare care măsură). Până și încărcătorul acetuia este uriaș. Așa că dacă te bate gându să-l iei trebuie să iei în considerare că ar putea fi cam greu de cărat dintr-un loc în altul.

Ecranul este un LCD de 17,3 inci cu o rezoluție Full HD și cu o rată de reîmprospătare a imaginii de 144 Hz.

Cum e să te joci pe o asemenea „bestie” de la Acer

Procesorul i9 cu șase nuclee și 12 fire de execuție capabil să ajungă la frecvență în turbo de 4,8 GHz se face cunoscut atunci când te joci sau chiar când faci treabă în programe de editare foto sau video.

În jocuri asta se traduce la o rulare lină și fără probleme. Vorbim de atingerea a 50-60 fps-uri în Assassin’s Creed Odyssey (pe setări ultra high), peste 60 de fps-uri în remakeul Resident Evil 2 și peste 80 de fps-uri în Battlefield V (cu future frame rendering activat) sau 60 de fps-uri (fără future rendering) pe setări ultra high.

Dacă vrei să profiți de rata de refresh mare de 144 Hz atunci trebuie să umbli în setări, iar în Battlefield V am reușit să stau constant peste 130 fps-uri pe setări grafice low, iar pe medium am stat peste 110 cadre pe secundă.

În alte jocuri cu cerințe grafice mai scăzute precum Fortnite sau PUBG probabil că acest număr crește mai repede, fără să scazi prea mult calitatea grafică.

În testele sintetice laptopul stă bine și pe Cinebench procesorul a obținut peste 1.230 de puncte (în mai multe teste repetate) și peste 120 fps-uri la testul video OpenGL. În testele Geekbench, laptopul a avut un scor pe single core de peste 5.400 și pe multi-core de peste 23.000 de puncte. De menționat, toate aceste rezultat au fost înregistrate cu laptopul băgat în priză.

Dacă vrei mai mult, ai și opțiunea de overclock (atât pentru procesor, cât și pentru plăca video), iar asta rezultă într-un plus de până pe la 10 cadre pe secundă în jocuri. Și cu toate aceste laptopul abia dacă se încinge. Carcasa generoasă și ventilatoarele fac o treabă bună în a răci componentele și de a scoate aerul cald.

La toate aceste rezultate au contribuit și cei 16 GB RAM la care mai poți să adaugi până la 64 GB dacă vrei, dar și placa video Nvidia GTX 1070.

Placa video nu este cea mai tare din prezent, nici din generația trecută, dar este încă destul de potentă pentru a rula jocurile din prezent la fps-uri bune. De exemplu, am rulat și sesiunea de beta de la Anthem (joc lansat pe 22 februarie) și am stat la peste 60 de fps-uri la setări grafice ultra.

Așa că nu ar trebui să blamezi că laptopul nu are cea mai nouă placă video pentru că nu ai nevoie de ea pentru a rula jocuri bine într-o rezoluție Full HD, asta dacă nu vrei să beneficiezi de cei 144 Hz ai ecranului.

Dacă nu ai testat un monitor sau un laptop cu un ecran cu o rată de refresh de 144 Hz atunci îți recomand să vezi cum e deoarece nu o să mai vrei să mai treci la vechiul 60 Hz. Acțiunea este mult mai lină, mișcarea mult mai fluidă, atât în meniuri, dar mai ales în jocuri și o să observi asta în special în shootere rapide precum DOOM.

E absolut o plăcere să joci un asemenea joc la 144 Hz (atingând 144 fps-uri) și pentru că are și G-Sync nu o să ai probleme cu tearing, stuttering. Deci win-win. Pe lângă acestă rată de refresh, ecranul este unul IPS și deci trebuie să te aștepți la culori redate bine, la unghiuri de vizualizare excelente.

Cum e să lucrezi pe Acer Predator Helios 500

Cu asemenea componente la bord nu ai cum să nu te aștepți la o experiență bună de lucru. Am lucrat cu clipuri 4K și am reușit să editez, iar exportul unui video de cinci minute s-a realizat în vreo 11 minute. Sigur, la nivelul de calitate maxim al imagini, în timpul editări se mai agăța imaginea, dar la jumătate din calitatea afișată nu am mai avut probleme.

Totuși, nu totul este perfect. În primul rând, laptopul este uriaș și greu de manevrat. Am stabilit deja că e „portabil” (teoretic), însă chiar și așa trebuie să-i acorzi un spațiu generos pe birou. Pe lângă asta, în unele momente laptopul poate deveni mai zgomotos decât ți-ai dori, mai ales dacă activezi funcția de CoolBoost, adică de răcire. Ventilatoarele pot ajunge până la o turație de 4.000 de rotații pe minut. Îl răcește foarte bine, dar și ce zgomot face.

În schimb, tastatul este plăcut și tastele sunt moi și au o cursă de apăsare destul de mare. Au avut loc să includă o tastatură completă, inclusiv un numpad. Cum era de așteptat, tastatura este iluminată RGB și poți selecta patru zone de culoare diferite. Touchpad-ul este mare și funcționează bine și precis. De asemenea, mai ai șase butoane deasupra tastaturii care pot fi transformate în scurtături, indiferent că e vorba de muncă, pentru productivitate sau pentru jocuri.

O problemă este autonomia scăzută a bateriei. Pentru că este dotat cu componente performante care consumă multă energie, nici bateria nu are o autonomie mare, chiar dacă nu te joci. Te poți aștepta la vreo două-trei ore de funcționare în regim de browsing, editare de texte etc și mai puțin dacă vrei să joci ceva fără să conectezi laptopul la curent.

În 2018, un asemenea laptop de gaming pare o relică, în contextul în care avem pe piață laptopuri de gaming subțiri și frumoase precum Acer Predator Triton 500, Razer Blade Stealth sau Asus ROG Zephyrus S GX531. Totuși, Helios 500 este puternic și dacă nu te interesează aspectul și nici portabilitatea, ci vrei doar o mașinărie pentru jocuri atunci Acer Predator Helios 500 e o alegere bună. Asta dacă ai banii deoarece trebuie să scoți peste 10.000 de lei din buzunar pentru el.

Problema pentru Acer este că de banii ăștia îți iei un laptop care nu este portabil ce are nevoie de curent pentru a funcționa la capacitate maximă. Sigur, este bun pentru gaming, dar mai bine ai băga banii într-un desktop legat de un monitor.