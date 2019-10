Impactul rețelelor sociale și al tehnologiei: tinerii nnu mai au prieteni

Cu toții știm că stăm prea mult pe Facebook sau Instagram, dar partea dezastruoasă a acestei dependențe nu este foarte evidentă pentru mulți.

Un studiu recent a scos la iveală niște statistici îngrijorăotare legate de viața socială a diferitelor generații. Analiza a avut în vedere persoanele din categoria mileniali (născuți de la mijlocul anilor `80 până la începutul anilor 2000), generația X (născuți între 1965 și 1980) și baby boomers (născuți după al doilea război mondial până în 1960).

Conform studiului realizat de YouGov, aproximativ 22% dintre tinerii între 23 și 38 de ani au spus că nu au prieteni. Mai puțin de o treime au afirmat că până la această vârstă nu au ajuns la 10 prieteni. O altă concluzie ciudată a studiului a vizat tot categoria milenials. 25% dintre cei chestionați au spus că nu au cunoștințe.

Explicațiile pentru această situație destul de tristă sunt multe, dar graficul de mai jos te ajută să înțelegi mai bine diferențele dintre generații. O parte din chestionar viza sentimentul de singurătate, iar 3 din 10 mileniali spun că se simt singuri în permanență sau foarte des.

Analiza a fost realizată pe tinerii din Statele Unite, dar este puțin probabil să nu se aplice în fiecare țară dezvoltată, cu acces la internet și smartphone-uri. Un lucru este sigur, sentimentul de singurătate este în creștere, iar consecințele negative ale singurătății sunt semnificative, atât pe plan mental, cât și fizic.

”Relațiile sociale puternice facilitează sănătatea mentală, care, la rândul ei, îmbunătățește imunitatea corpului, reduce stresul și scade riscul de boli cardiovasculare.”, a explicat Debra Umberson, un profesor de sociologie în cadrul Universității din Texas.

În ceea ce privește impactul rețelelor sociale, un studiu realizat la Universitatea din Pennsylvania a găsit conexiunea dintre singurătate și utilizarea intensă a aplicațiilor Facebook și Instagram. ”Utilizarea redusă a rețelelor sociale duce la o scădere semnificativă atât a depresiei, cât și a singurătății”, a afirmat realizatoarea studiului, psihologul Melissa Hunt.

Volumul de muncă joacă și el un rol în distrugerea vieții sociale, odată cu creșterea în vârstă. Cei mai mulți se izolează în jurul vârstei de 30 de ani pentru că trăiesc o viață aglomerată, iar cei mai mulți prieteni din adolescență se mută la distanță mare.

În trecut, majoritatea studiilor au vizat analiza singurătății la vârste avansate, dar tot mai multe lucrări confirmă apogeul acestui fenomen în jurul vârstei de 30 de ani. Un studiu din 2016 realizat în Germania a confirmat faptul că, dintr-un eșantion de 16.000 de nemți, mai mulți erau singuri la 30 de ani, decât la 50, respectiv 80 de ani.

Iar ca pachetul să fie complet, adolescenții din ziua de azi își iau viața mai des decât mor în accidente de mașină, conform unui studiu publicat luna trecută. În ultimul deceniu, rata sinuciderilor printre copii s-a dublat, iar motivele țin, din nou, de rețelele sociale, bullying, izolare cauzată de tehnologie și lipsa unor interacțiuni sociale sănătoase în lumea reală.

