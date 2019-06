Huawei te terorizează cu reclame ca și cum n-avea destule probleme

Huawei se confruntă cu probleme de proporții astronomice și sunt șanse mari ca vânzările să scadă vertiginos în următoarele luni. Cu toate acestea, se pare că au reușit să mai genereze un scandal.

În momentul în care investești o sumă generoasă pe un telefon, te aștepți ca experiența utilizării sale să fie lipsită de reclame nedorite, în afara celor pe care le găsești inevitabil online. Acesta a fost unul dintre motivele pentru care te-ai apropiat de o cheltuială de o mie de euro pe un telefon, ca producătorul său să nu mai încerce să îți mai vândă ceva când nu ești atent.

Din păcate pentru fanii Huawei, exact asta se întâmplă de câteva zile, conform unui raport al celor de la Android Police și a multor oameni care se plâng pe Twitter.

Mulți posesori de Huawei au observat că în momentul în care își blochează ecranul de la telefon, se confruntă cu o reclamă la Booking.com. Nu este foarte clar care a fost rolul celor de la Booking în această tevatură, dar se pare că ambele companii au pierdut un pic de capital de imagine din cauza situației. Reclamele au fost observate de utilizatori din Regatul Unit, Olanda, Irlanda, Africa de Sud, Norvegia și Germania. Niciun model de telefon nu este imun.

Partea bună este că poți scăpa rapid de această situație prin definirea propriei imagini de fundal pentru ecranul de blocare. Dacă optezi însă pentru fotografiile de tapet preinstalate, sunt șanse mari să te confrunți cu reclame. Cei de la Huawei au fost contactați de Engadget pe marginea subiectului și au afirmat că au lansat o investigație internă pentru a afla cauzele situației.

