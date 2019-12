Huawei nova 5T. Un mix reușit între design și funcționalitate

Huawei nova 5T e unul dintre acele telefoane care se remarcă, înainte de toate, prin design. Apoi descoperi că se descurcă bine și la alte capitole. Eu cel puțin am descoperit în perioada în care l-am folosit. Am fost interesat în mod special de ansamblul foto-video, dar și de încărcarea rapidă.

Huawei nova 5T e un telefon lansat în această toamnă în care compania a reunit mai multe filosofii pe care le-a aplicat în ultimii doi ani. În primul rând e vorba de design. În esență, telefonul e disponibil în trei nuanțe de culoare: negru, albastru (Crush Blue) și violet (Midsummer Purple). Dintre toate, l-am avut pe ultimul și pot spune că-i și cel pe care l-ai vrea.

Această versiune Midsummer Purple are culorii vii și un gradient 3D care, în funcție de cum cade lumina, îți creează senzația de spațiu fără limite în care te-ai putea afunda. Este un efect 3D multi-strat, dar toate acestea pe o suprafață plană. E de înțeles dacă petreci câteva minute bune, prima dată, dând cu degetul să te convingi că ce vezi e real. E o finisare fină cu o textură unică prin care este accentuat contrastul dintre lumini și umbre.

Pe spate mai ai și ansamblul foto-video, unde regăsești patru camere foto după cum urmează: 48 megapixeli f/1.8 cu unghi wide de cuprindere (practic, unghiul clasic de pe telefoane), 16 MP f/2.2 ultrawide pentru pozele acelea în care cuprinzi aproape cât vezi cu privirea în mod obișnuit, 2 MP f/2.4 macro ca să surprinzi ușor detalii și texturi, și un senzor de 2 MP f/2.4 pentru măsurarea adâncimii de câmp. Cel din urmă e important mai ales în modul portret pentru defocalizarea fundalului.

Sub textura de care am zis mai sus se regăsesc o bateria de 3.750 mAh cu încărcarea foarte rapidă, un procesor Kirin 980 produs de Huawei pe care îl știi probabil de pe telefoane ca Huawei P30 Pro sau Mate 20 Pro, 6 GB memorie RAM și 128 GB spațiu de stocare.

Pe față regăsești un ecran de 6,26 inci Full HD+, iar în colțul din stânga sus o cameră de selfie de 32 MP f/2. În aplicația camerei foto regăsești și o opțiune pentru videouri și chiar GIF-uri cu realitate augmentată. Practic, identifică fața în imagini și suprapune diverse personaje disponibile în aplicația camerei.

Huawei nova 5T și cele patru camere foto

Promisiunea Huawei e că poți surprinde cu acest telefon cadre impresionante. Dincolo de hardware, compania oferă o multitudine de funcții inteligente în fundal pentru a surprinde amintiri incredibile. Odată ce-ai activat modul AI, cadrele pe care le surprinzi sunt optimizate pentru situația trasă în poză. Totodată, în anumite scenarii de utilizare, primești sugestii care te ajută să folosești modul potrivit de fotografiere. De exemplu, în cazul unui peisaj, se poate dovedi mai utilă camera ultrawide decât cea wide.

Pe lângă modurile preinstalate, ușor accesibile în partea de jos a aplicației pentru cameră, mai există o categorie în care sunt grupate toate celelalte pe care nu le folosești atât de des, dar ți-ar fi utile în anumite cazuri. Aici regăsești, de exemplu, modul pentru panoramă, cel pentru slow-motion, cel pentru time-lapse sau pentru scanarea documentelor fără aplicații suplimentare. Tot aici este și modul Pro, în caz că vrei să controlezi toate setările.

Cât despre modul HDR, e, de asemenea, disponibil, dar trebuie să știi că e folosi automat, dacă ai activat modul AI. Nu în ultimul rând, există un mod super macro să te apropii cât se poate de mult de subiect.

Dacă ai folosit cel puțin un telefon din ultimele două generații Huawei, interfața îți va fi familiară. Odată ce-ai făcut setările de bază, cum ar fi rezoluția (pe wide poți seta 48 MP cu AI Ultra Clarity), dacă vrei sau nu să stocheze informații despre locație sau dacă să ai sunet sau nu la declanșare, fotografierea sau filmarea cu oricare dintre cele trei camere este foarte simplă.

Eu am fost interesat în mod particular de modul de noapte. Îl știam de la modele anterioare și voiam să văd cât de bine se descurcă pe Huawei nova 5T. În cazul acestei funcționalități e bine să știi că mai poți seta, înainte să declanșezi, valoarea ISO și viteza de declanșare. Altfel, pe automat, durează câteva secunde ca să obții un cadru luminos chiar și când ai crede că nu-i suficientă lumină.

Cât despre modul pentru portrete, ce-i caracteristic acestuia e defocalizarea din fundal. Și pe Huawei nova 5T poți alege din alte patru tipuri diferite în care să arate luminile din fundal, de la cercuri la inimi. Vestea și mai bună e că funcționează la fel și când faci selfie-uri în modul portret.

Cât de repede se încarcă un telefon cu încărcare rapidă?

De câțiva ani, Huawei se laudă că are încărcare rapidă și foarte rapidă pe telefoane, chiar și pe cele din categoria nova 5T. În cazul acesta, vorbim de-o baterie de 3.750 mAh pentru care, în cutie, este inclus un încărcător de 22,5 wați. Ca să-ți dai seama de ce înseamnă aceste cifre într-o utilizare de zi cu zi, în mai puțin de jumătate de oră ai 50% baterie de la 0% cu sistemul Huawei SuperCharge.

Viteza e însă valabilă și pentru autentificare. Telefonul beneficiază de un scanner pentru amprente, dar este integrat în butonul Power, adică pe partea dreaptă. Avantajul acestuia, față de cele în ecran, e că mie, de exemplu, mi-e mai la îndemână să și pornesc telefonul, să-l și deblochez pe același buton și în același moment. E și datorită poziției butonului, pentru că vine direct pe degetul mare în poziția în care aș ține telefonul în utilizare obișnuită. Altfel, cu un scanner în ecran, ar trebui să-mi ajustez priza după deblocare.

Nu am menționat până acum nimic de software. Ei bine, are un Android 9 Pie cu interfața EMUI 9 care-i similară altor telefoane Huawei. Cum ziceam și la camera foto, dacă ai mai folosit în trecut, te vei simți ca acasă. Poți seta ecranul principal fie să ai toate aplicațiile pe ecranele principale, fie să le ai într-un sertar cum e Android „din fabrică”. Ai aplicațiile Google – Play Store, YouTube, Gmail sau Google Photos – și dacă vrei să descoperi ce are Huawei în magazinul său cu aplicații ai AppGallery.

Telefonul va fi actualizat în curând la Android 10, cu interfața EMUI 10, și marea schimbare de care vei putea profita din prima și care va fi vizibilă e dark mode. Deocamdată, e totul pe alb.

Huawei nova 5T, după cum ți-ai dat seama până acum, e un mix între design, funcționalități de care ar avea nevoie majoritatea utilizatorilor și preț. Principalele atuuri sunt bateria cu încărcare rapidă, procesorul high-end capabil să ruleze și aplicații cu inteligență artificială, spațiul de stocare și ecranul destul de mare. În curând va primi și actualizarea la cea mai nouă generație de Android și astfel devine un telefon care nimerește echilibrul corect între cost și ce oferă atât pentru momentul actual, cât și pentru următorul an.