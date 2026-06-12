Mall-ul din București care a făcut profit cât toate celelalte la un loc. Clasamentul complet: cine a pierdut şi cine a câştigat

Potrivit datelor analizate de Economica.net, Băneasa Shopping City a realizat în 2025 o cifră de afaceri de peste 308 milioane de lei, cu aproximativ 3% mai mare decât cea raportată în anul precedent. În același timp, profitul a rămas la un nivel apropiat de cel din 2024.

Este deja al șaptelea an consecutiv în care mall-ul din Băneasa generează câștiguri importante, reușind să depășească la profit toate celelalte centre comerciale analizate la un loc. Performanța confirmă poziția dominantă a complexului într-o piață extrem de competitivă.

AFI Cotroceni a avut cele mai mari afaceri, dar nu și cel mai mare profit

Un aspect surprinzător al clasamentului este că liderul după cifra de afaceri nu este și liderul după profit. AFI Cotroceni a raportat cele mai mari venituri dintre toate mall-urile din București, depășind inclusiv Băneasa Shopping City. Cu toate acestea, rezultatul final al companiei nu a fost unul pozitiv.

Deși afacerile au crescut cu aproximativ 9% față de anul anterior, centrul comercial din vestul Capitalei a încheiat anul cu pierderi, demonstrând că volumele mari de încasări nu garantează automat profitabilitatea.

Mega Mall și București Mall au încheiat anul pe minus

Situația nu este foarte diferită nici în cazul Mega Mall. Centrul comercial din zona Pantelimon a raportat cea mai bună cifră de afaceri din ultimii șapte ani, după o creștere de aproximativ 5% față de 2024. Cu toate acestea, rezultatul financiar final a rămas negativ.

În aceeași situație se află și compania care administrează București Mall și Plaza România. Deși veniturile celor două centre comerciale au avansat cu aproape 4%, anul 2025 s-a încheiat cu o pierdere de aproximativ 10 milioane de lei.

Sun Plaza traversează o perioadă de transformare, iar acest lucru s-a reflectat și în rezultate. Afacerile mall-ului au scăzut cu aproximativ 4% în 2025, în timp ce profitul net s-a redus cu 27%, coborând la puțin peste 32 de milioane de lei. Chiar și în aceste condiții, centrul comercial din sudul Capitalei a rămas pe profit, ceea ce îl plasează printre performerii pieței.