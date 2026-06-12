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ECONOMIE

Mall-ul din București care a făcut profit cât toate celelalte la un loc. Clasamentul complet: cine a pierdut şi cine a câştigat

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Mall-ul din București care a făcut profit cât toate celelalte la un loc. Clasamentul complet: cine a pierdut şi cine a câştigat
Topul mall-urilor din Bucureşti (Foto: Profimedia)

Piața centrelor comerciale din Capitală a continuat să crească în 2025, însă nu toate mall-urile au reușit să transforme afacerile mai mari în profit. Deși cele mai importante opt mall-uri din București au generat împreună afaceri de peste 1,4 miliarde de lei, rezultatele finale au fost foarte diferite de la un operator la altul.

Cuprins
  1. Băneasa Shopping City rămâne liderul incontestabil
  2. AFI Cotroceni a avut cele mai mari afaceri, dar nu și cel mai mare profit
  3. Mega Mall și București Mall au încheiat anul pe minus
  4. ParkLake continuă să crească
  5. Piața mall-urilor din București a depășit 1,4 miliarde de lei

Băneasa Shopping City rămâne liderul incontestabil

Dacă luăm în calcul profitul net, marele câștigător al anului trecut este Băneasa Shopping City. Centrul comercial din nordul Capitalei și-a păstrat poziția de lider și a raportat din nou cel mai mare profit dintre toate mallurile bucureștene.

Potrivit datelor analizate de Economica.net, Băneasa Shopping City a realizat în 2025 o cifră de afaceri de peste 308 milioane de lei, cu aproximativ 3% mai mare decât cea raportată în anul precedent. În același timp, profitul a rămas la un nivel apropiat de cel din 2024.

Este deja al șaptelea an consecutiv în care mall-ul din Băneasa generează câștiguri importante, reușind să depășească la profit toate celelalte centre comerciale analizate la un loc. Performanța confirmă poziția dominantă a complexului într-o piață extrem de competitivă.

Băneasa Shopping City din Bucureşti (Foto: Facebook)

Băneasa Shopping City din Bucureşti (Foto: Facebook)

AFI Cotroceni a avut cele mai mari afaceri, dar nu și cel mai mare profit

Un aspect surprinzător al clasamentului este că liderul după cifra de afaceri nu este și liderul după profit. AFI Cotroceni a raportat cele mai mari venituri dintre toate mall-urile din București, depășind inclusiv Băneasa Shopping City. Cu toate acestea, rezultatul final al companiei nu a fost unul pozitiv.

Deși afacerile au crescut cu aproximativ 9% față de anul anterior, centrul comercial din vestul Capitalei a încheiat anul cu pierderi, demonstrând că volumele mari de încasări nu garantează automat profitabilitatea.

Mega Mall și București Mall au încheiat anul pe minus

Situația nu este foarte diferită nici în cazul Mega Mall. Centrul comercial din zona Pantelimon a raportat cea mai bună cifră de afaceri din ultimii șapte ani, după o creștere de aproximativ 5% față de 2024. Cu toate acestea, rezultatul financiar final a rămas negativ.

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În aceeași situație se află și compania care administrează București Mall și Plaza România. Deși veniturile celor două centre comerciale au avansat cu aproape 4%, anul 2025 s-a încheiat cu o pierdere de aproximativ 10 milioane de lei.

Sun Plaza traversează o perioadă de transformare, iar acest lucru s-a reflectat și în rezultate. Afacerile mall-ului au scăzut cu aproximativ 4% în 2025, în timp ce profitul net s-a redus cu 27%, coborând la puțin peste 32 de milioane de lei. Chiar și în aceste condiții, centrul comercial din sudul Capitalei a rămas pe profit, ceea ce îl plasează printre performerii pieței.

ParkLake continuă să crească

Printre mall-urile care au avut un an bun se numără și ParkLake. Centrul comercial și-a majorat afacerile cu aproximativ 6%, până aproape de 150 de milioane de lei, iar profitul net a crescut cu 10%, depășind pragul de nouă milioane de lei.

Rezultatele confirmă evoluția constantă a mall-ului din zona Titan, care continuă să atragă trafic și chiriași într-o piață unde concurența este tot mai puternică.

Piața mall-urilor din București a depășit 1,4 miliarde de lei

Per ansamblu, cele mai importante opt centre comerciale din Capitală au generat în 2025 afaceri cumulate de peste 1,4 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 280 de milioane de euro. Față de anul precedent, creșterea a fost de aproximativ 5%.

Datele arată că retailul modern din București continuă să se extindă, însă diferențele dintre administratori sunt semnificative. Unele reușesc să transforme creșterea vânzărilor în profituri consistente, în timp ce altele continuă să se confrunte cu pierderi, în ciuda unor cifre de afaceri impresionante. Băneasa Shopping City rămâne exemplul cel mai clar că profitabilitatea nu depinde doar de volumul încasărilor, ci și de modul în care sunt gestionate costurile și investițiile.

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