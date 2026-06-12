Gestul unui fermier a ajuns în instanță după 26 de ani. Terenul donat pentru un parc a fost vândut pentru un centru de date

Cazul are loc în orașul Taylor, unde aproape 36 de hectare de teren au fost oferite comunității în 1999 de un fermier local cunoscut drept Mr. Bland. Potrivit documentelor de la acea vreme, terenul a fost cedat pentru suma simbolică de 10 dolari, cu condiția explicită să fie păstrat pentru utilizare ca parc și spațiu verde destinat comunității, scrie 404 Media.

De la parc pentru copii la proiect tehnologic de mari dimensiuni

Povestea a început din dorința fermierului de a oferi copiilor din zonă un loc în care să se joace. Terenul a fost transferat inițial către o fundație dedicată parcurilor și recreerii, iar ulterior a trecut prin mai multe organizații și instituții locale înainte de a ajunge în proprietatea administrației din Taylor.

În 2008, proprietatea a fost transferată către Taylor Economic Development Corporation, iar în 2025 terenul a fost vândut companiei Blueprint pentru aproximativ 10 milioane de dolari. Dezvoltatorul intenționează să construiască aici un centru de date cu o suprafață de aproximativ 12.500 de metri pătrați.

Locuitorii din zonă susțin că au aflat târziu despre proiect și acuză autoritățile că au ignorat voința donatorului. Mulți consideră că documentele originale ar trebui să împiedice schimbarea destinației terenului, motiv pentru care au inițiat acțiuni în instanță.

Miza financiară uriașă și lupta din instanță

Autoritățile locale argumentează că proiectul ar putea aduce beneficii economice importante. Estimările oficiale arată că noul centru de date ar putea genera aproximativ 30 de milioane de dolari din taxe și impozite în următorul deceniu, dintre care circa 20 de milioane de dolari ar urma să ajungă la sistemul local de educație. Dacă se adaugă și suma obținută din vânzarea terenului, câștigul total asociat proiectului depășește 40 de milioane de dolari.

În același timp, locuitorii se tem de efectele pe care un astfel de centru le-ar putea avea asupra zonei. Printre preocupările invocate se numără consumul ridicat de energie, utilizarea resurselor de apă, zgomotul produs de infrastructură și impactul asupra valorii proprietăților din apropiere.

Dezvoltatorul și autoritățile au promis măsuri pentru reducerea impactului, inclusiv bariere fonice și sisteme moderne de răcire. Cu toate acestea, opoziția comunității rămâne puternică, iar procesul continuă în instanță.