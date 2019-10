Cum poți instala aplicații Google pe Huawei Mate 30 Pro și de ce n-ar trebui s-o faci

Huawei Mate 30 Pro nu are licența să instaleze aplicații Google, așa că s-au găsit modalități mai puțin ortodoxe prin care să poată face asta.

În urma interdicției din Statele Unite, teoretic, aplicațiile Google nu ar putea fi instalate pe noul flagship de la Huawei. Totuși, există acum și o modalitate prin care ai putea face asta, dar care ridică niște semne de întrebare.

De data aceasta, este vorba despre o aplicație de pe un site din China, nummit lzplay.net. Trebuie doar să intri pe site, să instalezi aplicația, dai „next” de câteva ori, iar apoi aplicațiile Google vor putea fi instalate pe telefonul tău de la Huawei.

De ce nu ar trebui să folosești aplicația pe Huawei Mate 30 Pro

Partea proastă e că aplicația se conectează la API-ul Mobile Device Management (MDM) de pe Android. Dar de ce este acest lucru o idee proastă?

În primul rând, MDM este o soluție de administrare de la distanță a dispozitivelor mobile de tip smartphone sau tabletă. Este întâlnită, de exemplu, în cadrul unor servicii din marile întreprinderi, precum Android for Work. Spre exemplu, companie poate folosi serviciul pentru a oferi departamentului de IT control asupra unui dispozitiv din cadrul firmei. Astfel, angajații îl pot accesa pe acessta de la distanță și îl pot utiliza ca și cum l-ar avea în mână: pot instala și dezinstala aplicații, schimba parole, șterge fișiere etc. Astfel, nu ar trebui să dai această permisiune decât entităților în care ai 100% încredere.

Așadar, e bine să iei în considerare faptul că aplicația LZPlay pe care o poți folosi pe Huawei Mate 30 Pro funcționează exact la fel. Iar situația e destul de îngrijorătoare, pentru că nimeni nu știe cine deține site-ul sau dacă acesta este demn de încredere sau nu. Știm despre acesta doar faptul că este din China și a fost creat acum trei luni. Și niciuna dintre acestea nu inspiră prea multă încredere.

Lista de persmisiuni de care are nevoie este foarte lungă. În esență, LZPlay devine un administrator al dispozitivulu tău, care poate controla cam orice. Așa poate și să instaleze aplicațiile de la Google. Iar pentru că poate avea control suprem asupra telefonului tău Huawei Mate 30 Pro, riscurile de securitate sunt extrem de mari.

Ceea ce e și mai ciudat e că site-ul nu e disponibil în permanență. Câteodată merge, câteodată nu. Huawei Mate 30 Pro a reușit chiar, la un moment dat, să treacă testele SafetyNet. Aceasta este modalitatea prin care Google se asigură că un dispozitiv este valid și sigur. Ulterior, telefonul nu a mai primit „aprobarea” Google.

Totuși, indiferent de originea aplicației, poate n-ar fi totuși o idee bună s-o instalezi, indiferent cât de tare vrei aplicațiile Google pe dispozitivul tău.