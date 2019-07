Huawei îți dă 10.000 de euro și un telefon. Ce trebuie să faci ca să câștigi

Dacă ai Instagramul plin de fotografii frumoase nu le irosi pe platformă, ci înscrie-le la concursul care-ți poate aduce 10.000 de euro.

Huawei deschide o competiție de fotografie internațională ce se desfășoară în 22 de țări, inclusiv în România, iar câștigătorii sunt răsplătiți regește. Marele premiu este de 10.000 de euro.

Pasionații de fotografie cu smartphone-ul își pot înscrie fotografiile în competiția Huawei InFocus Awards în cinci categorii: #Emotion Tag, Life!, Faces, Going the Distance, Storyboard sau în cea dedicată clipurilor video: Life Now.

Ce primesc câștigătorii premiilor Huawei InFocus Awards

Marele câștigător al competiției InFocus Awards va fi recompensat cu un notebook Huawei MateBook 13, un Watch GT, suma de 10.000 de euro și un voucher în valoare de 250 de dolari pe TripAdvisor.

Premiul pentru câștigătorii fiecărei categorii va consta în câte un Matebook 13, un Watch GT, un Huawei P30 Pro și 2.000 de euro. De asemenea, ei vor intra în posesia unui voucher în valoare de 250 de dolari pe TripAdvisor.

Ocupanții locurilor doi și trei vor primi câte un smartphone Huawei P30 Pro, respectiv un Huawei P30. De asemenea, câștigătorul desemnat de public va fi recompensat cu un Huawei P30 Pro și un Watch GT.

Care-i faza? Faza e că fotografia trebuie musai să fie făcută cu un telefon Huawei, deci fără Samsung, iPhone sau DSLR-uri.

Un al doilea element de care să ții cont este faptul că fotografiile înscrise vor fi prezentate într-o galerie online și vor face subiectul unui vot public, până la data de 11 august 2019. Apoi cele mai bune fotografii vor fi evaluate de membri unui juriu format din experți și fotografi.

Așa că fotografiile pe care le înscri aici trebuie să fie bune, dar trebuie să treacă și de votul popularității ca să ajungă în fața juriului.

Așa că urcă fotografiile apoi roagă-ți toți prietenii să te voteze. Românul Costin Mocanu a impresionat juriul de anul trecut, fiind premiat la două dintre cele șase categorii din concurs.