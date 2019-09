Harry Potter ar putea avea o continuare pe marile ecrane, conform autoarei J.K. Rowling

Dacă ți-ai dorit vreodată ce au mai făcut personajele tale preferate din universul fantastic Harry Potter, ar putea exista o continuare, conform unei postări pe Twitter a autoarei.

J.K. Rowling este cunoscută la nivel global datorită performanței sale de a-și imagina universul fantastic din cărțile Harry Potter. Ea a scris romanele care au ajuns să fie ecranizate într-una dintre cele mai profitabile francize din toate timpurile.

Ultimul film Harry Potter a ajuns în cinematografe în 2011 și a reprezentat partea a doua la Harry Potter and the Deathly Hallows, în contextul în care prima parte a fost lansată cu un an mai devreme. De atunci, atenția ei părea investită în lumea fantastică din seria de filme Fantastic Beasts, cu Eddie Redmayne în rolul principal. Se pare însă că Rowling nu a uitat de Harry Potter.

Într-o mișcare complet neobișnuită, J.K. Rowling a postat pe Twitter în urmă cu câteva zile imaginea de intro de mai sus. Combinație de alb și negru include de fapt un craniu de Death Eater și șarpele casei Slytherin din cărțile originale. Mulți au mers de la premisa că respectiva postare este un teaser pentru ecranizarea piesei de teatru Harry Potter Cursed Chilld (Copilul Blestemat). Scrisă tot de ea, piesa respectivă a avut premiera în urmă cu aproximativ trei ani la Londra.

Imaginea a fost însoțită de textul ”Uneori, întunericul vine din locuri neașteptate. #HarryPotter #CursedChild”. Fanii autoarei au intrat în sevraj, aruncând o serie de întrebări către Rowling, în speranța că vor obține o explicație. Interesul pentru o postare aparent nevinovată a fost foarte mare și din cauza faptului că a fost prima ei interacțiune cu rețeaua socială, după o pauză de aproximativ șase luni.

Ca referință, acțiunea din Harry Potter Cursed Child se petrece la 19 ani după evenimentele din ultimul film Harry Potter, iar povestea gravitează în jurul copiilor lui Harry, Ron și Hermione. Show-ul a avut a de curând premiera la New York.