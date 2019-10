Guvernul care a vrut taxă pe WhatsApp și a înfuriat sute de mii de oameni

„It’s free and always will be” – e mesajul cu care te întâmpină Facebook de fiecare dată când te loghezi. Adică e gratis și mereu va rămâne așa. Dar cum ar fi dacă s-ar schimba acest lucru și ar trebui să plătești pentru servicii ca Facebook, WhatsApp și altele? Un guvern al lumii a venit cu această idee.

A fost un weekend extrem de tensionat în Liban, unde sute de mii de oameni au ieșit pe străzi pentru a protesta împotriva Guvernului. Au fost manifestații de amploare, iar scânteia acestor demonstrații de stradă a fost un plan controversat al Guvernului.

Executivul de acolo a venit cu un plan care i-a înfuriat pe cetățeni. A vrut să taxeze apelurile din WhatsApp. Practic, s-ar fi dorit ca fiecare apel realizat prin VOIP – adică voice-over-internet-protocol – să fie taxat cu 20 de cenți. Guvernul căuta să facă rost de bani la buget, dar cetățenii au devenit furioși.

Protestele au început, într-adevăr, de la ideea de a taxa apelurile prin WhatsApp, Facebook Messenger sau Face Time. Dar mișcarea a devenit una de amploare și au fost denunțate în stradă corupția, sărăcia și serviile publice de o calitate îndoielnică.

Guvernul din Liban s-a legat de WhatsApp și a declanșat furia cetățenilor

Pe parcursul mai multor zile, sute de mii de oameni au luat cu asalt străzile din Liban. Iar imaginile prezentate de presa de acolo vorbesc de la sine.

Oamenii au devenit furioși după ce Guvernul a anunțat un set de reforme controversate. Taxarea apelurilor efectuate prin WhatsApp, Messenger și alte aplicații similare nu a fost privită cu ochi buni.

Protestele au luat amploare, iar Guvernului i s-a cerut demisia. Confruntat cu furia străzii, Executivul de acolo a decis să renunțe la planurile privind taxarea apelurilor și a retras proiectul. Dar oamenii au rămas în stradă și chiar au avut loc confruntări violente între protestatari și forțele de ordine.

Premierul Saad al-Hariri recunoaște că țara sa traversează momente dificile, dar nu ia în calcul demisia. Dar cetățenii susțin că Guvernul este cel care a adus țara în criză economică.

„Eram acasă, am văzut că oamenii ies în stradă și am decis să vin și eu. Sunt căsătorit, trebuie să plătesc rate la casă în fiecare lună și nu lucrez. E vina statului”, susține unul dintre protestatarii intervievați de BBC.

Ideea guvernanților din Liban, abandonată deocamdată din cauza furiei cetățenilor, nu este una nouă. Facebook a devenit ținta autorităților din Uganda. Politicienii de acolo susțineau că vor să strângă bani pentru serviciile publice. Dar mulți analiști susțineau că, de fapt, vor să descurajeze activitatea de pe rețelele de socializare, acolo unde demascate abuzurile și corupția autorităților și unde se organizează proteste de stradă.