Google Play Awards 2019: care sunt cele mai populare aplicații și jocuri de pe Android

La mai puțin de o zi după ce Apple a publicat cele mai populare aplicații in AppStore, cei de la Google și-au publicat propriile liste.

Încercând să mulțumească atât capra, cât și varza, comunicatul Google este împărțit în două categorii. Pe de o parte, ai cele mai populare aplicații și jocuri, din prisma numărului de descărcări. Pe de altă parte, au fost menționate cele bune programe, conform review-urilor utilizatorilor și editorilor Google. A existat și o sesiune de votare organizată de gigantul din Mountain View pentru a stabili liderii din fiecare clasament.

Chiar și în aceste condiții, Call of Duty și câteva creații Marvel s-au făcut remarcate într-o sumedenie de categorii. Ca urmare, nu prea vei vedea suprize majore dacă ai o afinitate pentru jocuri noi. Call of Duty: Mobile a câștigat titlul de cel mai bun joc. GlitchCam, o aplicație de editare video cu filtre desprinse din ani `90, a fost votată cea mai bună. Avengers: Endgame a fost votat cel mai bun film, iar Scary Stories to Tell in the Dark a fost cea mai bună carte.

Editorii Google au optat pentru Ablo, când vine vorba de cea mai bună aplicație din acest an. Aplicația te ajută să interacționezi în mod natural cu oamenii din țări străine, în timp ce îți sunt generate automat subtitrări pe ecranul de la mobil.

Afinitatea pentru super eroi și universuri fantastice a fost evidentă în topul Google. Game of Thrones a fost cel mai descărcat serial. Cei mai citiți autori în format digital au fost James S.A. Corey (The Expanse) și Stephen King (IT). Amatorii de cârți audio au fost entuziasmați de două cărți cu nume colorate, The Subtle Art of Not Giving a F*ck de Mark Manson și Unfu*k Yourself: Get Out of Your Head and into Your Life de Gary John Bishop.

Lista completă a premianților cu linkuri pentru a descărca titlurile la care se face mențiune o găsești mai jos.