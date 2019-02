Gândacul care trăiește de la sfârșitul ultimei epoci de gheață

Un gândac a fascinat comunitatea științifică prin faptul că existența lui poate fi explicată doar în două feluri: ori a petrecut ultima epocă de gheață într-o peșteră acoperit de gheață ori a reușit să călătorească de unul singur între continente în ultimele zeci sau sute de ani.

Gândacul cu pricina se numește Haplocampa wagnelli și a fost găsit într-o peșteră calcaroasă din Insula Vancouver a Canadei. Are cam 5 milimetri lungime, șase picioare și este atât de alb încât aproape că este transparent. Deși arată precum o insectă mică, gândacul face parte dintr-un ordin al creaturilor cu șase picioare (hexapodele), numit diplura. Dacă nu ai ști însă că este atât de special, gândacul ar părea unul banal, pe care îl găsești în grădină.

