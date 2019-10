Funcția VLOOKUP în Excel – cum folosești cea mai deșteaptă opțiune de a găsi informații într-un tabel

Când ai o cantitate foarte mare de date într-un tabel din Excel, ajungi să fii descurajat când trebuie să găsești anumite informații care respectă unul sau mai multe criterii. VLOOKUP facilitează acest proces în cel mai prietenos mod cu putință.

VLOOKUP în Microsoft Excel poate fi folosit foarte multe feluri, dar până să ajungi la o serie de filtrări avansate, trebuie să înțelegi mecanismul de bază. În forma sa cea mai simplă, funcția cu pricina te ajută să identifici o valoare dintr-o linie de tabel, pornind de la o valoare de referință. Este ca și cum vrei să afli la ce dată s-a născut o persoană dintr-o listă stufoasă sau vrei să știi cât costă o piesă al cărei nume îl ai.

Forma generală a acestei forme este următoarea ”=VLOOKUP(ce cauți, unde cauți, numărul coloanei pe care se află valoarea căutată în raport cu valoarea de referință, dacă îți dorești sau nu o valoare găsită într-o formă aproximativă – TRUE sau exactă – FALSE)”, fără ghilimele. Un exemplu într-o formă mai exactă poate fi văzut în captura de ecran de mai jos, ”=VLOOKUP(B3,B2:E7,2,FALSE)”, fără ghilimele. Această formulă se traduce prin faptul că vrei să extragi prenumele din tabelul de mai jos, pentru numele Fontana, în contextul în care prenumele este pe cea de a doua coloană față de B3, adică în B4. Căutarea se realizează în tabelul de la B2 la E7 și îți dorești un răspuns exact.

Avantajul acestui mecanism este că poți trage de colțul din dreapta jos al celulei în care ai redactat formula pentru a-l aplica la scară largă. Dacă vrei, poți să nu folosești o valoare de referință sub formă de celulă, cum este cazul B3 în formula de mai sus. Poți scrie direct ”Fontana”, având grijă să incluzi ghilimelele în formulă. Ca orice altă formulă din Excel, VLOOKUP poate fi folosită și în asociere cu alte formule mai complexe, precum IF, OR, NOT sau formule matematice.