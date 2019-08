Cum tastezi un zero în Excel, înainte de un număr, fără să dispară

Microsoft Excel este unul dintre cele mai complexe programe din suita Microsoft Office, dar are câteva particularități ciudate legate de modul în care funcționează. Printre ele, se numără tastarea unui număr cu zero la început.

Dacă faci o listă cu numere de telefon în Excel, s-ar putea să te confrunți cu un fenomen aparent ciudat. În momentul în care ai apăsat pe Enter, după ce ai tastat o secvență precum 0788 888 888, cifra zero de la început va dispărea. Același principiu se aplică și dacă încerci să tastezi 01 sau orice altă succesiune de cifre care începe cu zero. Motivul din spate este simplu.

Înainte de orice, Excel este un program de calcul tabelar menit pentru interacțiunea cu numere. Pentru că nu există numere care încep cu zero, aplicația pleacă de la premisa că un zero la început este o greșeală. În practică, există mai multe artificii la care poți apela pentru a-ți face liste cu numere de telefon sau alte seturi de valori cu zero la început.

Dacă vrei să tastezi un singur număr cu zero la început, precum un număr de telefon, pune un apostrof la început, înainte să apeși pe Enter, de forma ‘0788 888 888. După ce apeși pe Enter, vei vedea o notificare în colțul din stânga sus al celulei, ca și cum ai întâmpinat o eroare, dar este suficient să apeși pe Ignore Error dintre opțiunile disponibile. Mesajul de eroare îți atrage atenția asupra faptului că acel număr va fi salvat ca text în Excel și nu-l vei putea folosi în calcule.

Deși soluția de mai sus funcționează de fiecare dată, este obositor să pui un apostrof în fața a 1000 de numere de telefon. O soluție mai eficientă ar fi să formatezi respectivele celule în prealabil ca găzduind text, în loc de numere. În acest scop, selectează întreaga coloană în care urmează să tastezi numere care încep cu zero și defintește-le ca text, din meniul Home, la secțiunea Format, la fel ca în captura de ecran de mai jos.