Un Ford din anii ’30 a devenit un „monstru” la care și scaunele sunt din oțel

Mașinile de epocă nu mai sunt de mult inutile. Fie le poți vinde colecționarilor, fie o poți transforma într-o mașină cu o nouă personalitate. Asta au făcut niște americani dintr-un Ford legendar.

Ceea ce vezi în clipul de prezentare nu este o invenție nouă, ci un Ford Model A din anii 1930, o mașină celebră la vremea ei, care a adus un strop de culoare în istoria automobilismului american interbelic.

Ceea ce vezi în imagini este rodul muncii experților în tuning de la Classic Car Studio, o companie americană care se guvernează după motto-ul “Speed is the new black” și se vede asta în fiecare proiect realizat.

Classic Car Studio e specializat pe tunarea mașinilor clasice americane și nu pare să se mulțumească cu sutele de cai-putere care au fost deja puși sub capotă din fabrică. Ei găsesc o modalitatea de a face din orice hârb o mașină veritabilă pe care să o vândă cu zeci de mii de dolari.

Una dintre găselnițele lor este acest Ford Model A, care a fost a doua cea mai vândută mașină din istoria S.U.A., după un alt model al Ford, evident.

Model A a fost produsă timp de 18 ani, între anii 1920 – 1930. Ca să îți faci o idee despre cât de populară și de bună a fost această mașină, să știi că Ford a fabricat aproape cinci milioane de exemplare, în toate versiunile posibile. Doar în șase luni ale anului 1929 Modelul A au fost vândute un milion de unități.

Azi, nu prea mai găsești vreunul decât prin garajele colecționarilor bogați. Dar, desigur, și în garajul companiei de tuning menționată, care s-a gândit să o reinventeze.

Au tăiat din acoperiș, ca să o facă puțin mai aerodinamică, i-au micșorat simțitor ampatamentul și i-au înlocuit șasiul, scaunele, bordul, panourile de la uși, transmisia, paravanul de protecție și podeaua. Toate au fost fabricate manual și toate sunt din oțel brut…da, chiar și scaunele.

Motorul este de Chrysler, și acesta modificat, care scoate un răcnet precum un Ford Mustang sau un Dodge Challenger.