Pe Twitter a circulat o fotografie aparent inocentă cu o ciocănitoare care își ține ghindele în scoarța găurită a unui copac, dar care a înfiorat o grămadă de oameni. Motivul? Tripofobia.

This Acorn Woodpecker admiring his stash in a granary tree pic.twitter.com/ppHgSVoyfK — 41 Strange (@41Strange) June 6, 2019

Tripofobia reprezintă aversiunea puternică privitoare la imaginile neregulate cu găuri sau excrescențe. Termenul a apărut într-un forum online, în 2005, dar oamenii de știință, deși nu recunosc tripofobia ca o fobie reală, au spus că această aversiune există de mult mai mult timp. „Știm că această [aversiune] există dinainte de internet – deși internetul poate că a exacerbat-o”, a zis psihologul Arnold Wilkins, de la University of Essex.

Fobia aceasta nu este o boală oficială, ea nefiind listată în „Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders”. Cu toate astea, studiile de până acum arată că până la 10% din oameni au parte de simptome precum anxietate, greață și senzația de furnicături sub piele când văd anumite imagini în care apar grupări neregulate de găuri sau excrescențe.

În primul studiu publicat în Psychological Science cu privire la tripofobie, Wilkins a comparat imaginile care declanșează tripofobia în oameni cu imagini în care apar animale veninoase. Wilkins și ceilalți autori au descoperit o distribuție similară a petelor, găurilor și contrastelor în cele două tipuri de imagini. Tocmai de aceea, au venit cu teoria că fobia ar putea să își aibă rădăcinile în aversiunea ancestrală a oamenilor față de creaturi otrăvitoare. „Eviți lucrurile care te-ar putea răni”, a explicat Wilkins.

O altă teorie pentru care unii oameni suferă de tripofobie a fost emisă de cercetătorii de la Universitatea din Kent. Aceștia au spus că acele obiecte cu multe găuri sau multe excrescențe (cum ar fi fagurii de miere sau bulele de cafea) ne stârnesc aversiunea pentru că ne aduc aminte de infestări cu paraziți, boli infecțioase și descompunere.

Oricare ar fi motivul, un lucru este cert – tripofobia este reală și, dacă nu sufereai de ea până acum, s-ar putea ca lucrurile să stea altfel de acum încolo.