Finanțări record pentru startup-urile din Europa. Ce sume au strâns în 2019

În Europa există mai puține startup-uri decât în țări precum Statele Unite și China, iar una dintre principalele probleme este finanțarea.

2019 a fost un an bun pentru aceste companii din Europa, pentru că au reușit să bată un record important. De la începutul anului, startup-urile din sectorul tech de pe continentul nostru au reușit să adune în total finanțări de 34,3 miliarde de dolari. Suma este cu mult mai mare decât cea strânsă de startup-urile din Europa în anii anteriori. Este mai mare cu 40% decât în 2018. Atunci, doar 24,6 miliarde de dolari au fost investiți în industria tech a regiunii. În 2017, investițiile au fost de 22,6 miliarde de dolari. Informațiile vin din raportul publicat de Atomico, The State of European Tech, care analizează datele legate de industria tech din Europa.

„Pe măsură ce lumea s-a concentrat pe confruntarea dintre guvernele Statelor Unite și cel din China și piețele globale au avut de suferit, tehnologia europeană și-a continuat liniștită creșterea constantă și solidă”, spune raportul.

Startup-urile din Europa au strâns mai mulți bani ca niciodată

De asemenea, mai multe startup-uri au reușit să bată un alt record: peste 40 de companii au reușit să încheie contracte în valoare de peste 100 de milioane de dolari până în momentul de față, în 2019.

„Companiile tehnologice europene au performanțe la un nivel pe care mulți îl considerau de neconceput când am început acest raport acum cinci ani,” a spus Tom Wehmeier, partener și head of insights la Atomico.

De altfel, unul dintre motivele pentru care companiile europene se luptă să ajungă la nivelul startup-urilor din Silicon Valley se datorează lipsei de acces la runde uriașe de finanțare.

În comparație cu startup-urile din Asia și Statele Unite, cele din Europa au stat mai bine în 2019 la creșterea nivelului de investiții. În Asia, investițiile s-au înjumătățit în acest an și au ajuns la 63 de miliarde de dolari. În Statele Unite, startup-urile au primit cu 1% mai puține finanțări decât anul trecut, ajungând la o sumă de 117 miliarde de dolari.