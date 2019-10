Filmul de animație Klaus e ce voiai de la Netflix pentru Crăciun

Netflix vine cu o nouă comedie animată pentru cei mici care se numește „Klaus” și care va fi cu siguranță îndrăgit de copii. Când va avea loc premiera?

Filmul de animație „Klaus” va avea premiera pe 15 noiembrie pe Netflix, așa că poți profita de acel sfârșit de săptămână pentru a viziona filmul împreună cu copilul tău. Însă, până atunci poți arunca o privire peste trailer pentru a te convinge că merită cu adevărat văzut.

Comedia animată de sărbători realizată de co-creatorul Despicable Me Sergio Pablos, prezintă povestea lui Jesper, un tânăr poștaș din peninsula Scandinavă, care primește sarcina de a aduce poșta într-un sat bizar în nordul întunecat, unde întâlnește un fabricant de jucării misterios și cu barba albă, numit Klaus. Rolul personajului Jesper este interpretat de actorul Jason Schwartzman.

Cu ajutorul profesoarei Alva care crede în Jesper și îl susține, dar și cu ajutorul lui Klaus, Jesper reușește să readucă veselia în Smeerensburg, iar lumea care până atunci era învrăjbită, devine prietenoasă.

Netflix va lansa primul film de animație original

„Klaus” este primul film original animat care va fi produs de Netflix. „Klaus a fost produs în întregime în Madrid, Spania, de către o echipă internațională formată din unii dintre cei mai talentați desenatori din toată lumea. Filmul aduce un stil de animație unic, prin care se îmbină tehnici de animație care presupun desen de mână și tehnologie de ultimă oră”, a declarat Sergio Pablos, regizorul filmului.

„Klaus” este produs de The SPA Studios (Sergio Pablos Animation) pentru Netflix. Deşi este un mic studio din Spania, The Spa Studios are în portofoliu titluri ca: „Despicable Me”, „Rio”, „Tarzan”, „Treasure Planet”. Studioul a colaborat de-a lungul timpului cu alte studiouri celebre, cum ar fi Universal, Blue Sky, DreamWorks, Warner Bros. Lungmetrajul de animaţie „Klaus“ este creat prin tehnici de animaţie tradiţionale combinate cu CGI.