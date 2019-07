Ce s-a întâmplat cu Facebook și de ce nu s-au încărcat pozele și clipurile

Facebook a fost picat timp de mai multe ore pe 3 iulie, iar utilizatori din lumea întreagă nu au putut încărca poze sau clipuri video. De ce?

Facebook a avut probleme în a încărca fotografiile, clipurile, dar și alte postări ale utilizatorilor. Defecțiunea s-a extins și asupra Instagram și utilizatorii nu au putut încărca fotografii pe profil, dar nici la stories. De asemenea, în unele locuri de pe glob și trimiterea de mesaje pe WhatsApp a fost afectată.

Reprezentanții Facebook au declarat că sunt conștienți că există o problemă și că lucrează să o rezolve. Situația neplăcută a fost creată de o eroare care a apărut în timpul unei „operațiuni de rutină de mentenanță”.

Problemele au început să apară în jurul ore 18.00 (ora României) în mai multe locuri din SUA, dar și din Europa, potrivit DownDetector. Aplicațiile gigantului american păreau că funcționează în regim normal, numai că fotografiile și clipurile video nu se încărcau sub nicio formă. Uhele imagini apăreau ca și cum încă se încărcau, altele erau cadre albe, însoțite de o descriere scurtă: „imagine may contain: 1 person, indoor” etc.

Facebook, Instagram și WhatsApp nu au funcționat ore bune

Aceste descrieri sunt făcute automat de sistemul de inteligență artificială și sunt menite să ajute AI-ul să recunoască fotografii. Facebook scanează aceste poze prin intermediul AI-ului cu machine learning și astfel se generează un text în funcție de ce a fost detectat (sky, outdoor sau people eating etc).

Problema pentru Facebook a durat mai multe ore și a stricat ziua mai multor americani (care abia se treziseră), dar și bucureștenilor aflați la concertul lui Ed Sheeran, ce s-au văzut în imposibilitatea de a publica imagini pe Facebook sau Instagram. Compania a dat mesaje pe Twitter prin care asigura că totul se rezolvă.

Aplicațiile și platformele online tot timpul vor avea probleme de funcționare, probleme ce cresc odată cu complexitatea serviciilor oferite. Totuși, chiar și când aceste defecțiuni sunt scurte pot deveni o problemă mare datorită numărului mare de utilizatori care se bazează pe aceste servicii.

O problemă la Facebook afectează mai toate aplicațiile din portofoliu, iar asta înseamnă miliarde de utilizatori. Astfel de servicii au devenit critice pentru comunicare, dar și pentru business, iar o defecțiune de acest fel înseamnă un deranj mare și bani pierduți.