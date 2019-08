Evenimentul viral de pe Facebook prin care ai loc în față să vezi Brexit

Ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană e treabă serioasă, dar un utilizator de pe Facebook tratează lucrurile cu umor. Și se pregătește de Brexit.

Nu e nicio surpriză că Brexit urmează să se întâmple în curând și deși o parte foarte mare a populației Uniunii Europene va fi afectată, nimeni nu prea mai are ce să facă în această privință. La fel pare să se fi gândit și Ron Toekook, un utilizator Facebook din Olanda. Acesta a creat un eveniment pe rețeaua socială în acest sens, în care invită pe toată lumea să privească de la malul mării momentul în care Marea Britanie va ieși din UE.

Evenimentul de pe Facebook pentru urmărirea Brexit

Data evenimentului este 31 octombrie, exact ziua în care Brexitul urmează să se întâmple și are loc pe Strand Wijk Aan Zee, o plajă de pe coasta vestică a Olandei. Îl găsești pe Facebook aici.

În descrierea evenimentului de pe Facebook utilizatorul menționează că îi așteaptă pe ceilalți să i se alăture pe un scaun de plajă cu „chipsuri olandeze, vin franțuzesc și bere germană”. Peste 50.000 de utilizatori s-au declarat interesați de eveniment și peste 7.000 au anunțat că vor participa.

Participanții la eveniment ar putea asculta și muzică. Descrierea evenimentului menționează că dacă va fi destul interes, ar putea exista și o trupă care să cânte „We’ll meet again” sau orice altă sugestie muzicală. Alți utilizatori au venit și ei cu propuneri și spun că ar vrea să audă în ziua respectivă piese precum „Somebody that I used to know” sau „England Lost”.

Boris Johnson a afirmat că nu va accepta nicio nouă amânare a ieşirii din UE dincolo de data de 31 octombrie, astfel că lucrurile par destul de sigure. Deși momentul nu va fi cu siguranță unul de sărbătoare, măcar atmosfera de pe plajă va fi una pozitivă atunci când Marea Britanie va părăsi definitiv Uniunea Europeană.