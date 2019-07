Omul care ar putea distruge moștenirea lăsată de Steve Jobs

Plecarea designer-ului Jony Ive de la Apple dezvăluie ce bănuiam de ceva timp: lui Tim Cook nu-i pasă de produsele Apple, ci doar de profit.

Probabil foarte mulți dintre voi știu deja istoria lui Steve Jobs, felul în care a contribuit la crearea Apple, dar și la renașterea brandului, după ce s-a reîntors la conducere. S-au scris multe articole, multe cărți despre Steve Jobs. Unii îl iubesc, alții îl urăsc. Un lucru asupra căruia cu toții putem cădea de acord este că Steve Jobs iubea produsele pe care compania le producea. El credea în ele. Se vedea asta și în prezentările pe care le făcea. Era implicat în dezvoltarea produselor, fie că a fost vorba de iPhone sau iMac.

Și multe lucruri nu se întâmplau fără ca Jobs să-și dea acordul. Se pare că nu acesta este cazul și cu Tim Cook, actualul șef al companiei. La fiecare lansare de produs, Tim Cook urcă pe scenă, vorbește despre cât de bune sunt, ce performanțe înregistrează și așa mai departe. Dar parcă nu-l crezi când zice de un iPhone sau un Macbook că e foarte bun. De asemenea, Cook, de cele mai multe ori, invită alte persoane să vorbească despre anumite caracteristici ale produselor.

În plus, dacă te uiți peste clipurile video și peste imaginile din zona de hands on cu noile produse o să-l vezi pe Tim Cook mai tot timpul nedumerit. Și mai tot timpul cineva îi explică felul în care funcționează un nou gadget sau de ce a fost creat în acest mod și nu altfel.

Pai, stăi puțin. Un CEO nu ar trebui să cunoască tot ce e de știut despre un produs de-al companiei? Măcar acolo un briefing înainte de eveniment, în care să se treacă în revistă principalele caracteristici?

Un moment definitoriu este exemplificat în acest video.

