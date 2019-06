Dezvăluire ireală despre Firea: dă cu tămâie să „scape” de PNL și USR

Gabriela Firea, primarul general al Bucureștiului, s-a remarcat în timp prin credința dusă la extrem. Acum e și mai și.

Un mesaj viral de pe Facebook îți arată cât de departe merge Firea cu credința ei în Dumnezeu și nu numai. Conform lui Ciprian Ciucu, consilier general din partea PNL, ea dă cu tămâie în zonele partidelor adverse. Eventual, ca să purifice locurile, lucrurile și, eventual, să mai scape de USR și PNL.

Vă dau cuvântul meu de onoare…

În zilele în care sunt ședințe de Consiliu General, și doar atunci, de dimineață, primărița Firea trimite pe cineva la intrarea în sălile grupurilor PNL și USR să dea cu tămâie.

Spuneți și dumneavoastră, așa se comportă oamenii întregi la minte? Vorbim despre primarul Bucureștiului.

Când ajung mai devreme, ca astăzi de exemplu, mirosul de tămâie este foarte persistent.

UPDATE : După ce a văzut această postare a trimis pe cineva ca să dea cu un „air refresher”. Acum miroase a gumă Turbo.

Ciprian Ciucu, consilier general din partea PNL (sursa: Facebook)

Firea are biroul plin de obiecte bisericești

De la manifestări publice la cum e în primărie, Firea nu se ferește să se înconjoare de tot felul de obiecte bisericești. Mereu apare în poze cu cruciulițe la gât și face apel la credința ei.

După cum vezi și în poza de mai sus, biroul său e cel puțin aparte. Are un perete plin cu icoane, are o lampă în formă de cruce și ceva cărți bisericești în jurul ei. Totodată, are o sticluță cu apă sfințită pe birou, dar și o biblie alături de busuioc.

Pe cât de tânără e Firea, față de alți primari care au condus București, pe atât de dedicată este credințelor vechi. Totodată, e cert că la primele alegeri asta a ajut-o să câștige. Înainte de alegerile din 2020, situația nu mai e atât de bună. Asta mai ales că a dus Capitala în punctul în care ar putea intra în faliment și trebuie să taie bugete de la tot felul de instituții.