De ce nu mai știm dacă suntem dependenți de telefon sau internet

Când este ultima oară când ai ieșit la o plimbare fără smartphone? Îți aduci aminte când ai făcut ceva fără ca telefonul să-ți fie în preajmă? Noi, oamenii, suntem creaturi foarte simple și căutăm să obținem plăcerea în cam tot ceea ce facem. De aceea, suntem ființe ce sunt predispuse adicției: fie că vorbim de droguri sau zahăr, fie că-i vorba de alergat. Dacă am găsit ceva ce ne produce plăcere, exploatăm acel lucru până la ultima picătură.

Azi am aflat că adicția de internet este o problemă reală în Coreea de Sud și că tinerii de acolo chiar se duc în anumite tabere unde învață că există viață și offline, nu doar online. Statistica arată că există cel puțin 140.000 de tineri dependenți de internet acolo, însă numărul ar fi mai mare.

La o populație de 51 de milioane de oameni, acest număr nu pare a fi atât de îngrijorător. Ar putea fi un semnal pe care autoritățile de acolo l-au luat în serios.

Ce înseamnă să nu stai departe de internet sau telefon?

Nu știu despre voi, dar eu nu mai țin minte unde sau când am stat ultima oară mai mult de câteva ore departe de telefon și internet. Chiar și în cele mai banale activități mă găsesc că iau telefonul cu mine: fie că mă duc până la magazinul de la colț sau că duc gunoiul la pubelele de lângă bloc.

În aceste momente de respiro în care nu trebuie să fiu atent la ceva sau să am o conversație cu cineva, întind mâna după telefon. De cele mai multe ori, îmi cade degetul pe aplicația Facebook.

Într-o altă zi, mi-am uitat telefonul acasă și mi-am dat seama la jumătatea drumului spre birou. Nu puteam să mă întorc după el, așa că am stat o zi fără telefon. A fost o experiență ciudată. Am simțit un fel de panică: ce fac eu fără telefon toată ziua? Daca mă cauta familia, prietenii? O să se îngrijoreze.

Primul lucru pe care l-am făcut a fost să mă conectez la Messenger pe calculator, apoi să anunț pe toată lumea că nu am telefon. În primele ore eram anxios și aveam obiceiul de a întinde mâna după el, să-l deblochez, să verific mesajele, ora. Despărțirea nu a fost atât de abruptă pentru că aveam acces la internet pe calculator.

Apoi m-a cuprins un sentiment de relaxare, mi-am dat seama că e OK și fără telefon. E un obiect în minus care să-mi distragă atenția. Cu toate acestea, nu l-am mai uitat de atunci și îl am cu mine peste tot, dar încerc conștient să-l las mai mult deoparte atunci când am o conversație cu cineva sau în weekend.

Nu sunt singur în toată această poveste. De aceea Google și Apple au implementat unelte de monitorizare a utilizării smartphone-ului. Pe Android Pie acest program se numește Digital Wellbeing și-ți arată date despre modul în care folosești telefonul și poți să-ți impui niște limite.

Ce poți învăța despre tine când folosești sistemele Apple și Google pentru măsurarea „dependenței”

În cazul meu, în ultimele șapte zile, am folosit telefonul timp de 16 ore și 15 minute (ecranul pornit). Cel mai des am verificat Facebook, Messenger și YouTube. În aceste șapte zile am petrecut aproape șase ore uitându-mă, în sus și în jos, pe Facebook. Am vorbit aproape o oră și 30 de minute pe Messenger și m-am uitat la clipuri pe YouTube timp de o oră și 22 de minute.

Mai departe am pierdut o oră în Underlords, cel mai nou joc Valve, am navigat pe site-uri tot cam o oră și vreo 20 de minute am făcut poze.

În toată această perioadă am deblocat telefonul de 759 de ori, adică o dată la fiecare 12 minute. Dacă scoatem timpul pe care-l petrecem dormind (opt ore în cazul meu), înseamnă că mi-am verificat telefonul o dată la vreo 6,5-7 minute.

Din toată treaba asta eu deduc că ar trebui să nu mai folosesc atât de des Facebook. Sigur, browsing-ul pe Facebook îmi este util și pentru muncă, însă tot sunt de părere că acest timp ar trebui redus.

Mă consider depedent de smartphone sau de internet?

Nu, însă cred că sunt un utilizator avid. Internetul este un lucru care te poate face fericit, fie că vine sub forma unui like la o poză sau la un status, fie că ai aflat o informație de ultimă oră sau că ai mai spart un rând de balonașe într-un joc.

De cele mai multe ori, accesarea internetului, Facebook-ului a devenit un gest aproape inconștient. Stai la coadă la McDonald’s, intri pe net, aștepți autobuzul, verifici Facebook, aștepți la semafor mai bagi o sesiune de joc și așa mai departe.

Un moment recent care a arătat dependența colectivă de Facebook sau Instagram a fost pe 3 iulie 2019, când rețeaua socială a avut probleme și serviciile sale nu au funcționat cum trebuie. Românii nu au putut să încarce fotografii sau clipuri video. Mulți s-au amuzat pe acest fapt cu comentarii ironice, alții se plângeau că a venit Ed Sheeran la București și nimeni nu poate urca o poză cu el pe Facebook (oare cum ar arăta un concert fără ca cineva să nu-l filmeze cu telefonul?)

Fie că ne place sau nu, într-un fel sau altul, cu toții suntem dependenți de internet, de smartphone. Asta cred că se va amplifica și mai mult odată cu venirea 5G.

