De ce îți verifică Revolut legăturile cu PSD? Spoiler: nu pentru că ești special

În esență, Revolut e un produs fintech prin care poți realiza niște tranzacții financiare. Când treci de un anumit nivel, ar putea fi periculos. Ce se dezbate intens în aceste zile e că Revolut se preocupă de cei care ar avea legătură cu PSD, cu clasa politică sau cu factorii de decizie la nivel local. Și, nu, n-o face pentru că România sau PSD ar avea poziții speciale.

Dilema cu Revolut, dacă îți verifică sau nu legăturile cu PSD, a pornit de la bloggerul Costin Cocioabă. Un articol pe blogul său a avut următorul titlu: „Revolut vrea sa stie daca ai fost / esti membru PSD, al guvernului, ori consilier de Teleorman”. Și, pe scurt, așa e. Revolut vrea să știe, dar nu pentru că PSD ar însemna ceva masiv, important sau ar fi un partid 100% corupt.

Înainte de toate, compania n-a întrebat expres despre PSD, bani și cât de furați sunt banii. Ci întreabă: ești în Guvern sau în structuri importante ale Guvernului și aparatului de stat, ai fost consilier în Teleorman (începând cu iulie 2012) sau membru PSD.

Revolut e o companie care a fost luată la ochi, pentru că ar fi permis spălarea de bani prin platforma sa. Asta s-ar fi întâmplat în vara lui 2018. Atunci, problema ar fi fost sistemul automat de verificare a plăților. Acesta a fost oprit câteva luni, între iulie și septembrie 2018. Ca urmare a acestei greșeli, și-a dat demisia Peter O’Higgins, director financiar, și compania a promis că îmbunătățește lucrurile. Ba mai mult, directorul general a zis că nu a fost vorba de neglijență sau încercare de-a facilita spălarea de bani.

Legat de articolul de blog de-acum, Dragoș Stanca, fondator UPGRADE 100 (în trecut, iCEE.fest), a explicat pe scurt într-un comentariu pe Facebook cum a apărut PSD în „schema” asta.

„E un sistem automat de detectie pe spalare de bani folosit obligatoriu de institutiile financiare si nu numai. Daca apari in baza de date AML – Anti Money Laundry – cu nume similar cu al cuiva din baza aia anchetat in ceva dosar se pun intrebari in plus sa se lamureasca daca e sau nu e. Procedura standard.”

Dragoș Stanca