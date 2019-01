Dacia vs. BMW: cele mai amuzante situații în care mașina românească a fost mai tare

Dacia și BMW sunt două branduri pe care rareori le încadrezi în aceeași discuție. Poate doar când vrei să ironizezi mașina românească. Dar, acest clip de pe YouTube îți arată niște situații când Dacia a fost mai tare decât BMW.

Mașina românească are multe hibe și lipsuri, chiar și n 2019, dar e scuzabil datorită prețului foarte mic. În plus, nu înseamnă că Dacia nu are mașini pe care le poți folosi aproape în orice situație.

Pe YouTube am găsit două clipuri interesante, mai vechi de altfel, care sunt, de fapt, niște compilații de situații comice în care fie Dacia e mai tare decât BMW, fie invers.

Una dintre scene merită multă atenție pentru că e un Duster care tractează, pe gheață și pe zăpadă, un BMW. Totuși, acel Duster pare să aibă tracțiune integrală, în timp ce BMW-ul are tracțiune doar pe spate, care oricum e un mare dezavantaj iarna.

Ca să fie și mai amuzant, momentele sunt intercalate de glumițele copilărești ale unor Minioni, personaje animate celebre. Deasupra celor doi Minioni sunt puse logourile companiilor, deci înțelegi despre ce e vorba.

O altă fază interesantă arată un drift superb cu o Dacia Logan de prin 2007 care virează excepțional în forma literei “Z” printre niște mașini parcate și niște gunoaie.

La polul opus, se arată un BMW care se face de râs cu driftingul care l-a făcut să alunece pe o șosea extrem de uscată de parcă ar fi fost gheață. Evident, aici depinde foarte mult și de pneuri și de dibăcia șoferului. Nu e importantă doar mașina.

Sunt și situații penibile în care mașinile mai vechi ale Dacia rămân împotmolite în nămolul de pe splaiurile României sau care, deși sunt rupte de la jumătate, încă funcționează.

Dacia, vânzări record în România și în Europa

În 2018, compania românească a înregistrat cea mai bună performanță comercială din ultimii zece ani datorită gamei variate de automobile, a creșterii calității acestora, dar, mai ales, a prețurilor cel puțin competitive de pe piață. Anul trecut, au fost vândute la noi peste 54.000 de mașini ieșite pe porțile uzinei de la Mioveni, cu 26,2% mai multe decât în 2017.

Modelul care a propulsat spectaculos Dacia a fost Duster, care în 2018 s-a vândut în peste 13.000 de exemplare, cea mai bună performanță atinsă vreodată de brandul de la Mioveni. Duster este primul ți singurul SUV românesc, iar românii (77%) l-au preferat mai ales în varianta 4×4.

Ca fapt divers, la Mioveni sunt produse 1.400 de maşini pe zi. Mai interesant e că 1.100 sunt model Duster. Și cum cererea e în creştere, de aceea e pregătită și extinderea fabricii.