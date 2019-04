Dacia oferă două pachete de servicii de asistență rutieră dacă ai o mașină sub această marcă. În schimbul unui abonament anual, beneficiezi de mai multe servicii în caz de pană imobilizantă.

Aceste servicii fac parte din Contractul Assistance Revolving și sunt împărțite în două categorii:

Turisme – destinat posesorilor de autoturisme pe care le folosesc pe care le folosesc doar în scop personal, nu comercial;

Gold Europe – destinat utilitarelor, pentru mașinile utilizate pentru transportul mărfii sau persoanelor.

Noi ne vom rezuma momentan doar la primul pachet de servicii.

Contractul Assistance Revolving poate fi achiziționat atunci când cumperi o mașină Dacia nouă, dar și dacă deții deja un autoturism sub acest brand, dar care nu e mai vechi de zece ani. Mai exact, beneficiezi de aceste servicii doar dacă mașina ta nu depășește vechimea de zece ani cu mai multe de un an. A fost ales acest interval deoarece contractul e valabil doar un an.

Alte condiții pentru a beneficia de serviciile de asistență Dacia

Mașina trebuie să fie marca Dacia;

Automobilul trebuie să fie înmatriculat în România;

Mașina trebuie să aibă inspecția tehnică periodică (ITP) efectuată în momentul în care se semnează contractul de servicii și pe toată perioada valabilității acestuia;

Mașina nu trebuie să aibă mai mult de șase locuri și o greutate mai mare de 3.500 de kilograme;

Autoturismul nu trebuie să aibă modificări care nu sunt acceptate de legislația circulației rutiere din România și nu au autorizația producătorului;

Nu trebuie să folosești mașina în alte scopuri decât cele pentru deplasare (nu ești eligibil dacă folosești acel automobil în competiții moto-sportive);

N-ai voie să-l utilizezi ca ca taxi, ambulanță, şcoală de şoferi, poliţie, pompieri, rent-a-car.

Cât costă și ce servicii de asistență oferă Dacia

Contractul este valabil un an, costă 140 de lei și beneficiezi de următoarele servicii:

Tractare;

Depanare la locul evenimentului;

Asistență în caz de incident (pană fără limită de kilometri, incidente pneuri ori de câte ori este necesar, în caz de chei uitate sau furate, dar și în cazul alimentării cu alt tip de carburant decât cel impus de tipul de motor al vehiculului, etc.);

Transport pentru continuarea călătoriei sau întoarcerea la domiciliu alături de toți pasagerii, în limita locurilor disponibile în autovehiculul imobilizat;

Decontarea anumitor costuri (pentru recuperarea autovehiculului depanat, întoarcerea la domiciliu, cheltuieli de legătura, cât și repatrierea autovehicului);

Automobil de înlocuire (un autoturism de schimb în regim de rent-a-car, maximum aceeași clasă cu autovehiculul imobilizat în service);

Cazare (la un hotel de până în trei stele, cu mic dejun inclus, dacă incidentul s-a produs la peste 50 de km de domiciliul clientului și autovehiculul nu poate fi depanat în aceeași zi).

Vezi mai multe detalii pe site-ul oficial.