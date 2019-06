Dacia Duster la care puteai doar visa e acum realitate: ce are special

Când Dacia a anunțat că lansează un SUV probabil te-ai gândit că-i perfect pentru România. Acum e un Duster ediție specială care e excelent pentru iarnă.

Dacia Duster poate fi cumpărată atât 4×2, cât și 4×4, dar probabil că ai vrea una cu tracțiune integrală pentru drumurile din România. Un astfel de model e eficient mai ales când dai peste drumuri neasfaltate, dar și când e iarnă. Dar pentru iarnă există un model cu totul special.

Cum arată o Dacia Duster pregătită de iarnă

Ce vezi în pozele de mai jos e un model adaptat deszăpezirii drumurilor. Are în față o lamă și în spate un recipient de împrăștiat material antiderapant. Mașina e albă, că oricum e cea mai ieftină nuanță, dar prețul nu-i deloc mic: 35.000 de euro. Sigur, poate că-i negociabil, dacă chiar vrei o așa mașină.

Dacă ai bani de o așa Dacia Duster, cu siguranță ți-ai putea face singur curat pe stradă și să nu mai aștepți primăria. Totodată, ai putea avea o astfel de mașină și pentru drumuri greu accesibile pe care vrei să le faci circulabile.

Acest model are un motor diesel de 115 cai putere și tracțiune integrală. Cutia de viteze e manuală, cu șase trepte, a fost creată în Autria și în cam o lună o primești, dacă vrei s-o cumperi. E la timp pentru iarnă. Această Dacia Duste aproape de colecție e nouă, are doar 10 kilometri la bord.

Lama din faţă are 2,15 metri şi un grad de înclinare de 30 de grade. Ca dotări suplimentare, mașina dispune de asistent la pornire din rampă, computer de bord, ABS, airbag-uri față și lateral, ESP, geamuri electrice și control tracțiune.

Dacă vrei ceva si mai special, te poți orienta către o Dacia Duster cu șenile. În România, modelul cu șenile a fost creat pentru situații excepționale. Jandarmeria Română, de exemplu, folosește un astfel de automobil. De asemenea, Jandarmeria Montană sau SMURD au nevoie de așa ceva, dar şi orice alt detaşament de intervenţie pentru teren dificil.