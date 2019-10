Tinder a anunțat lansarea unui serial interactiv prin care te va lăsa să iei propriile decizii prin swipe dreapta sau stânga.

Serialul este unul de tipul choose-your-own-adventure, ceea ce înseamnă că vei influența acțiunea prin deciziile pe care le iei. iar pentru că vorbim de aplicația de dating, vei putea face alegerile prin swipe-uri dreapta sau stânga.

Se numește Swipe Night și este similar cu un joc video. Tu ești personajul principal, iar acțiunea se petrece într-un cadru apocaliptic. Conținutul ar fi fost filmat în format vertical, pentru a putea fi urmărit lejer pe smartphone-uri.

The choices we make at the end of the world reveal who we really are. What will your #SwipeNight choices say about you? Tune in 6 PM Sundays in October for the interactive adventure where your choices can lead to matches. Visit https://t.co/trGTCXO1vU for more. pic.twitter.com/g2Vh3yMJC4

— Tinder (@Tinder) October 1, 2019