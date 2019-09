Avertisment pe Facebook: nu da mai departe mesajul cu „postări blocate”

Pe Facebook recirculă un mesaj fals. Cerința e să-i dai un copy – paste în News Feed și o să-ți repari problemele cu postările blocate. Realitatea e că mesajul devenit acum viral în România circulă de ceva timp pe rețeaua socială. Chiar și compania a explicat că nu e cazul să faci așa ceva.

Probabil ai văzut în ultimele zile pe Facebook un mesaj conform căruia oamenii și-au reparat postările blocate. Acel mesaj nu funcționează. În februarie, Facebook a explicat că nu limitează postările la 25 sau 26 de prieteni, așa cum circula inițial mesajul. Totodată, nu dai peste cap „noul algoritm” Facebook dacă dai mai departe textul de mai jos.

Gata… am facut-o si eu

Mi-am reparat postările blocate… Am vrut să știu unde au fost toți prietenii mei ! E trist sa ai 5000 de prieteni si doar 25 sa aibă voie sa-ți vadă postările. Am ignorat această postare mai devreme pentru că nu am crezut că merge.

Funcţionează! Am o nouă secţiune de ştiri. Mă uit la postări ale unor oameni pe care nu i-am văzut de ani de zile.

Acesta este modul de a obține ce trebuie de la facebook care tinde sa limiteze postările din secțiunea ta de știri.

Noul algoritm Facebook alege aceiaşi oameni undeva in jur de 25 si aceștia sunt cei care iti vor citi postările. Dacă ţii degetul apăsat oriunde în această postare iti va apare “copy” . Apasa pe ” copy”. apoi, du-te la pagina ta și intră unde scrie ” la ce te gândeşti”. Pune degetul și va apare “paste” , da click pe “paste” și postează la rândul tău acest mesaj . Daca citesti acest mesaj, ca o favoare, te rog sa îmi faci un comentariu rapid… un ” salut „, ” un sticker ” sau ce vrei tu si legătura dintre noi se va restabili ! Mulțumesc și îți doresc sa ai o zi frumoasa cu toate cele bune !