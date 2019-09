Cum oprești spamul din calendarul Google și scapi de un stres suplimentar

Creatorii de spam au devenit din ce în ce mai creativi în ultimii ani și au început să-ți servească invitații nedorite care se salvează în mod automat în calendarul Google. Din fericire, poți preveni acest fenomen.

În urmă cu câteva zile, a început să-mi vibreze telefonul din cauza unei programări aparent importante. Nu era vorba despre vreo întâlnire pe care o programasem în prealabil și nici măcar despre o zi de naștere. În schimb, era vorba despre niște oferte de iPhone Xs Max pe care nu le-am solicitat niciodată, iar prezența lor în calendar mi s-a părut cu atât mai suspectă. Când am început să studiez subiectul, am aflat că fenomenul este o practică din ce în ce maî des întâlnită printre creatorii de spam.

Ai putea-o clasifica ca fiind o vulnerabilitate Google, dar situația nu este chiar atât de simplă. Dintr-un punct de vedere, Google îți face o favoare. Când ai un bilet de avion pe email, acel avion se reflectă în mod automat într-o programare pe calendar, cu data și ora exactă. Îți dorești asta. Nu-ți dorești însă ca același sistem automat să fie abuzat de creatorii de spam.

În mod implicit, când primești o invitație la vreun eveniment pe Gmail, indiferent dacă ai răspuns sau nu la ea, se reflectă într-o programare în calendar. Acest comportament poate fi însă modificat cu ușurință din setările Google Calendar, accesând această adresă web.

Fă un click pe roata dințată din dreapta sus, optează pentru Settings printr-un al doilea click și vei ajunge la fereastra de mai jos. De aici, te interesază Event Settings, unde trebuie să schimbi Automatically add invitations din Yes în ”No, only display invitations to which I have replied”. Un pic mai jos, pe aceeași pagină, există o secțiune intitulată Events from Gmail. Acolo, ca o soluție radicală, poți debifa ”Automatically add events from Gmail to my calendar”, dacă nu ai o afinitate pentru transpunerea automată a invitațiilor primite pe mail în calendar.