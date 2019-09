Cum elimini căutarea cu Bing din Windows 10 și nu mai trimiți toate căutările tale către Microsoft

Windows 10 are o relație foarte specială cu Bing, la fel ca Windows 8 înaintea lui. Din fericire, o poți desființa, dacă vrei să fii mai eficient când îți folosești sistemul.

În mod implicit, când tastezi ceva în căsuța de căutare din bara de start de la Windows 10, fiecare cuvânt tastat ajunge pe serverele Microsoft, pentru a-ți fi returnate rezultate prin intermediul motorului de căutare Bing. Ca urmare, ar fi bine să nu efectuezi căutări private sau să tastezi acolo lucruri foarte intime. Alternativa implică să dezactivezi complet căutare cu Bing.

În primele versiuni de Windows 10, acest proces de eliminare a relației dintre sistemul de operare și Bing era foarte facil. Între timp, a devenit semnificativ mai complicat. Acum. nu mai există o bifă facilă la care trebuie să umbli pentru a scăpa de un stres pe partea de intimitate și securitate a datelor. În schimb, trebuie să umbli în regiștri și să fii cât se poate de precaut, pentru a nu strica ceva de care ai nevoie.

În acest scop, fă click pe Start și tastează Regedit sau apasă pe Windows + R, tastează același Regedit și confirmă inițierea comenzii cu Enter. Dacă îți apare o confirmare de User Account Control, apasă pe Ok pentru confirmare. În editorul de regiștri din Windows 10, accesează următoarea cale – HKEY_CURRENT_USER\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Search.

După ce ai selectat Search în stânga, fă un click dreapta în spațiul liber din partea dreaptă a ferestrei. Optează pentru New – DWORD (32-Bit) Value. Tastează numele BingSearchEnabled și confirmă-l cu Enter. Fă dublu click pe cheia nou creată, tastează cifra zero (0) și confirm-o cu Enter, la fel ca în imaginea de mai jos.

Sub BingSearchEnabled, ar trebui să vezi CortanaConsent. Fă dublu click pe ea și tastează 0, la fel ca mai sus, în noua fereastră. Confirmă cu Ok. Dacă nu ai cheia CortanaConsent, creaz-o de la zero la fel ca mai sus. Închide Regedit și repornește-ți sistemul pentru ca modificările să intre în vigoare.