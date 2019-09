Cum au ajuns Las Fierbinți, Nicolae Guță și jocuri piratate pe site-ul CNAIR

Nu știu ce crezi tu că fac bugetarii de la CNAIR când sunt la serviciu, dar după imaginile afișate pe site ai putea crede, pe bună dreptate, că se țin de manele, jocuri video și Las Fierbinți. Instituția are și-o explicație, chiar dacă nu e deloc una care s-o ajute în vreun fel.

CNAIR este, pe lung, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere din România. E, totodată, fosta CNADNR. Și are site, ca mai toate instituțiile statului, dar unul atât de prost făcut, încât a putut fi rapid umplut de jocuri video piratate, cum ar fi Need for Speed: Most Wanted, manele cu Nicolae Guță și chiar Las Fierbinți.

Până să-l curețe, CNAIR avea pe site peste 300 de documente PDF descoperite de HotNews. Acestea redirecționau către site-uri de torrente de unde puteai descărca acel conținut (sau îti puteai lua vreun viruss, depinde). Pe lângă manele mai erau filme indiene, versiuni de Windows, jocul Spider-Man sau chiar The Sims 2.

Cum își explică CNAIR situația

Site-ul arată cel puțin ca în 2000, iar securitatea lui e cam la același nivel. Așa că nu e surprinzătoare explicația pe care CNAIR o are cu privire la acest subiect.

„Pe site există opțiunea ca utilizatorii să încarce documente, inclusiv PDF-uri. Aceste documente pot fi șterse doar manual și asta fac colegii noștri de la IT. Zilnic verificăm și ștergem.”

Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR

Compania de Infrastructură admite astfel că nu-i o problemă surpriză și că, dacă tot nu s-a sesizat nimeni până acum, a lăsat-o așa. Dar ar trebui să știi că lucrează la automatizarea procesului. Așa cum ar fi normal.

„Colegii de la IT caută o soluție să le elimne automat, dar încă nu au găsit-o”, a completat Șerbănescu.

De la ora descoperirii problemei și până în prezent, site-ul a trecut printr-o mentenanță și conținutul a fost înlăturat. E foarte probabil ca el să revină și vedem ce explicație mai are CNAIR atunci.