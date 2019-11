Cum arată prima felicitare de Crăciun din lume

În era tehnologiei și a internetului, puțini sunt cei care mai trimit felicitări de Crăciun. Înainte, însă, era o industrie extrem de profitabilă, care a debutat chiar pe la începutul secolului al XIX-lea. Poate ești curios să vezi cum arăta prima felicitare de Crăciun din lume.

Prima felicitare de Crăciun din lume a fost tipărită în 1843 și este colorată manual. A fost gândită de artistul Henry Cole şi ilustrată de John Callcott Horsley și este colorată manual. Au fost 1.000 de exemplare tipărite inițial, dar doar 21 dintre ele se mai găsesc în acest moment în lume.

Una dintre ele a fost expusă în muzeul Charles Dickens din Londra, capitala Marii Britanii.

Cum arată prima felicitare de Crăciun

În prima felicitare de Crăciun apare o familie reunită în jurul unei mese festive, servind câte un pahar de vin. Lângă poză e scris mesajul „Un Crăciun Fericit şi un An Nou Fericit şi vouă!”

Cartea poştală a fost trimisă de un fiu părinţilor săi. Felicitarea a fost tipărită în 1843, anul în care Charles Dickens, unul dintre cei mai de seamă reprezentanţi ai literaturii victoriene, a publicat nuvela „A Christmas Carol” („O poveste de Crăciun”), al cărei protagonist, Ebenezer Scrooge, îşi schimbă atitudinea după ce primeşte vizita spiritelor Crăciunului trecut, prezent şi viitor.

„A fost un an important pentru dezvoltarea Crăciunului modern. Felicitările de Crăciun sunt o parte importantă din tradiţiile festive ale zilelor noastre. Iar «A Christmas Carol» este o poveste semnificativă pe care o trăim în fiecare an în perioada Crăciunului”, a precizat curatoarea muzeului, Louisa Price.

Expoziţia de la muzeul Charles Dickens din Londra e intitulată „Beautiful Books: Dickens and the Business of Christmas” şi poate fi vizitată până pe 19 aprilie.