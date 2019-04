Modul prin care poluarea îi afectează tăcut și sigur pe copii

Un studiu arată că acei copii care locuiesc în preajma străzilor principale au șanse de două ori mai mari să obțină scoruri mai mici în testele de comunicare decât cei care locuiesc mai departe de străzi.

„Știm că traiul lângă drumurile principale – autostrăzile interstatale sau de stat – este asociat cu o poluare ridicată a aerului”, a explicat conducătoarea studiului, Sandie Ha, profesoară asociată la Department of Public Health din cadrul University of California.

Cercetarea lui Ha și a echipei ei arată că acei copii care au trăit lângă o autostradă principală la naștere au IQ nonverval, IQ verbal și abilități vizual-motorii mai mici în mijlocul copilăriei prin comparație cu prietenii lor care trăiesc mai departe. Estimările arată că între 30% și 45% din oamenii care locuiesc în orașele mari din America de Nord locuiesc la aproximativ 400 de metri de o autostradă sau un drum principal.

Analiza realizată de Ha și colegii ei a cuprins peste 5.000 de copii. Acestora le-a fost analizat dezvoltarea din cinci perspective: abilitățile motorii fine, abilitățile motorii generale, comunicarea, funcționarea socială personală și abilitatea de a rezolva probleme. Mai mult, cercetătorii au căutat să măsoare expunerea copiilor la ozon și la particule fine inhalabile. Ozonul poate afecta negativ plămânii prin constricția mușchilor din căile respiratorii, pe când particulele fine inhalabile cauzează iritații la plămâni și, în anumite cazuri, probleme respiratorii și cardiace.

„Am descoperit că locuitul aproape de o stradă principală […] este asociată cu un risc de până la două ori mai mare de a avea întârzieri comunicaționale atunci când copilul ajunge la vârsta de 3 ani”, a explicat Ha. Ce înseamnă aproape? Mai puțin de 500 de metri.

Pe lângă asta, cercetătorii au mai descoperit că expunerea la poluare ridicată în timpul sarcinii este asociată și ea asociată cu riscul apariției problemelor de dezvoltare la copii.

Aceste descoperiri nu sunt însă de tip cauză-efect, ci sunt simple conexiuni. Mai mult, studiul a fost condus în nordul New York-ului, unde poluarea este relativ scăzută – tocmai de aceea, Ha se întreabă cum ar fi arătat rezultatele dacă studiul ar fi fost realizat într-o zonă mai poluată, cum ar fi centrul Californiei.

Intensitatea traficului din orașele mari este o sursă semnificativă de poluare, dar altele sunt fumul de țigară și fumul de la gunoiul ars. „[Luând în considerare] proporția oamenilor care sunt expuși la acest factor de risc este mare, este foarte important să facem ceva în această privință”, a subliniat lectorul Breda Cullen, de la Institute of Health and Wellbeing din cadrul University of Glasgow, care nu a fost implicată în studiu.