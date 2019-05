Majoritatea jocurilor din ziua de azi sunt aparent gratuite, dar te bombardează cu posibilități de achiziții in-app sau microtranzacții. Modelul ”free to play” este însă departe de a fi perfect.

Originalul Plants vs Zombies a depășit multiple recorduri de popularitate și a devenit unul dintre cele mai îndrăgite jocuri cross-platform de strategie. Lansat înainte de febra aplicațiilor cu microtranzacții, abonamente și alte artificii financiare, PvZ putea fi cumpărat o dată și jucat pentru totdeauna. Rareori se mai fac astfel de jocuri în 2019. Chiar și după ce dai 50 – 60 de euro pe un joc, probabilitatea să nu fii nevoit să cumperi un DLC peste șase luni este nulă.

Plants vs Zombies s-a lansat inițial pe iPhone, la prețul de trei dolari, în 2010, sub studioul PopCap Games, condus de George Fan. În 2011, Electronic Arts a cumpărat PopCap Games și a început să lucreze la Plants vs. Zombies 2, un titlu aparent gratuit, care te invita să cheltui bani reali la fiecare două minute prin achiziții in-app. George Fan a încercat să lupte împotriva respectivului model de afaceri, dar a fost concediat de EA.

Într-un interviu acordat celor de la Venture Beat, Fan și-a reiterat de curând convingerea legată de faptul că modelul ”free to play” distruge jocurile și experiența utilizatorilor. ”Sunt unele aspecte ale acestui model de business care te fac în așa fel încât să nu mai creezi jocuri să fie distractive.

Te ghidezi după ce lucrurile care crează dependență, care fac oamenii să revină. Implementezi aceste strategii pentru a agăța oamenii, dar ei nu se mai distrează neapărat cu jocul tău în continuare. Sunt nevoiți să se joace pentru că trebuie să-și crească nivelul sau simt de parcă ar progresa într-un alt fel.

Dacă i-ai întreba însă, ”Hey, ia un pas în spate. Lasă toate astea la o parte. Experiența de joc din moment în moment este distractivă pentru tine?” În multe cazuri, pot să fac pariu, că răspunsul ar fi nu.” În mod previzibil, argumentele sunt cât se poate de convingătoare.