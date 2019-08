Continuarea Game of Thrones: cum arată Naomi Watts în noul show HBO

Chiar dacă cei mai mulți sunt de părere că ultimul sezon din Game of Thrones a fost un eșec de proporții astronomice, HBO lucrează la mai multe show-uri a căror acțiune se petrece în același univers fantastic. La unul dintre ele, a început producția.

Acțiunea din viitorul show HBO se petrece cu câteva sute sau mii de ani înaintea poveștii din Game of Thrones. Cu toate acestea, interesul online pentru noul serial este foarte mare și mulți s-au aruncat să speculeze în privința poveștii care va fi spusă în Bloodmoon. În rolul principal, o vom vedea pe Naomi Watts, una dintre cele mai populare vedete de la Hollywood, cunoscută din filme precum Mulholland Drive, King Kong, Birdman sau The Impossible.

Cei de la HBO au fost foarte precauți în a scăpa online informații despre viitorul show. Chiar și așa tot au ajuns pe Twitter câteva cadre de pe platourile de filmare. Din câte se pare, filmările se desfășoară, la ora actuală, în orașul italian Gaeta. În schimb, fotografia de mai jos a fost imortalizată în urmă cu aproximativ o lună, când se filmau ultimele cadre din Irlanda de Nord.

Aparent, Naomi Watts joacă ”rolul unei persoane influente din societate, o personalitate carismatică cu un secret întunecat în spate”. Câțiva fani au speculat că ar putea-o juca pe Nissa Nissa, soția eroului străbun Azor Ahai. Acesta din urmă este Lord of Light care, conform legendei, a creat o sabie magică intitulată Lightbringer, folosită pentru a-i învinge armata de White Walkers.

Titlul show-ului nu este cunoscut, dar sunt șanse mare să poarte numele Bloodmoon. Distribuția va fi completată de Naomi Ackie, Josh Whitehouse și Miranda Richardson. Episodul pilot este regizat de S.J. Clarkson (The Defenders, Jessica Jones). Show-ul cu buget mare este creat de Jane Goldman (Kick-Ass, Kingsman) împreună cu George R.R. Martin.

#new ?| Naomi Watts on the set of #GameOfThrones prequel „Bloodmoon”

(shared by kiaruzz91_ on Instagram) pic.twitter.com/jChfMQV5BM

— naomi watts source (@nwattsource) July 14, 2019