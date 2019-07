Clipul viral cu Ivanka Trump încercând să poarte o discuție cu Macron

Ivanka Trump a fost surprinsă într-un moment extrem de stânjenitor la întâlnirea din Japonia a liderilor G20. Clipul a devenit viral.

Ivanka Trump, fiica președintelui SUA, pe care nu o recomandă nimic pentru funcția de diplomat, este reprezentantul diplomatic al Statelor Unite și în această calitate a participat la summitul G20. Cu toate acestea, Senatul nu a confirmat poziția acesteia în administrația de la Casa Albă.

Firma sa Trump Organization a fost legată de diferite scandaluri de spălare de bani, iar ea a primit „security clearence” pentru Casa Albă doar după ce Donald Trump ar fi intervenit în favoarea sa, după ce mai multe persoane au spus că nu este o idee bună ca ea să primească astfel de acces la Casa Albă.

Chiar și așa, Ivanka Trump se consideră o persoană importantă, dar ceilalți lideri mondiali nu o văd astfel.

Ivanka apare într-un clip jenant în care încearcă să intre într-o discuție cu Emmanuel Macron, Theresa May și Christine Lagarde, șefa FMI, însă ceilalți par să o ignore și chiar par iritați de faptul că ea este acolo.

Ivanka Trump appears to be trying to get involved in a talk among Macron, May, Trudeau and Lagarde (IMF head).

The video is released by French Presidential palace. pic.twitter.com/TJ0LULCzyQ

