Chinezii dezvăluie ce nu vrea Apple să știi despre iPhone 11

Ca în fiecare an, Apple a prezentat un nou telefon și a vorbit prea puțin de hardware. Astfel, nu știm exact ce e în iPhone 11. Sau nu știam, pentru că detaliile au venit din China.

Din 20 septembrie, iPhone 11 va fi în magazine în câteva țări din lume. La noi ajunge pe 27 septembrie. Până atunci, cele trei telefoane de anul acesta au ajuns în China, unde trebuie certificate pentru vânzare. Astfel, autoritatea TENAA a dezvăluit ce specificații are iPhone 11.

Ce specificații are fiecare model iPhone 11

Apple a spus că iPhone 11 are o autonomie mai mare cu o oră față de iPhone Xr, în timp ce Pro și Pro Max au autonomie mai mare cu patru, respectiv cinci ore față de Xs și Xs Max. Dar n-a spus, spre deosebire de alți producători, ce capacitate au bateriile.

TENAA a dezvăluit că iPhone 11 are un acumulator de 3.110 mAh, în timp ce Pro are unul de 3.046 mAh și surpriza e Pro Max cu 3.969 mAh. În linii mari, telefoanele cu o capacitate cu 20% mai mare față de modelele din urmă cu un an.

E prima dată când Apple se apropie de 4.000 mAh. Până acum, chiar și modelele mari ca Plus avea sub 3.000 mAh. De exemplu, iPhone Xs Max avea o baterie de 3.174 mAh.

Cât despre memoria RAM, erau informații neoficiale despre cum modelul Max ar trece la 6 GB. Nu e cazul. Toate telefoanele au 4 GB de memorie RAM. Diferențele majore sunt: ecranul și bateriile. Și că cel mai ieftin iPhone are doar două camere foto.

Astfel, modelele din 2019 sunt telefoanele care oferă cea mai bună autonomie de până acum. Sunt susținute de capacitatea mai mare a bateriilor, de sistemul de operare iOS 13, dar și de procesorul A13 Bionic, semnificativ îmbunătățit față de cel din 2018.

Dacă ești interesat de preț pentru iPhone 11 în România, ei bine, e similar cu al modelelor din 2018. Deocamdată, nu e listat de operatori, dar poți vedea ce are în ofertă primul magazin din România care l-a listat la precomandă. Cât despre iOS 13, nu va fi limitat doar la noile modele. Aici ai o listă completă cu telefoanele pe care poate rula, inclusiv iPhone SE.