Cerințe de sistem pentru The Division 2 și de ce nu-l poți lua de pe Steam

The Division 2 se apropie de lansare, dar nu vei putea cumpăra jocul de pe Steam ci doar din magazinul celor de la Epic Games.

Epic Games și-a lansat magazin de jocuri anul trecut și a venit cu o propunere bună pentru studiourile de jocuri deoarece percepe o taxă mai mică decât Steam. Mă gândeam că va fi avantajos pentru studiourile indie, dar se pare că și dezvoltatori consacrațica Ubisoft apelează la Epic Games Store.

The Division 2, următorul titlu mare al Ubisoft, ocolește Steam și se vinde în magazinul celor de la Epic. Cele două companii au încheiat un parteneriat și probabil și alte viitoare titluri ale Ubisoft nu se vor mai vinde pe Steam.

„Nu avem în prezent planuri să lansăm The Division 2 pe Steam”, a declarat un reprezentant Ubisoft. Acesta a spus că Ubisoft și Epic vor „colabora, de asemenea, pentru titluri suplimentare [publicate pe Epic Store], care vor fi anunțate în cursul anului”.

The Division 2 a fost listat pe Steam inițial, dar acum nu îl mai găsești. Primul joc este în continuare pe platforma Valve. Totuși, dacă vrei să încerci primul The Division înainte să te hotărăști dacă să-l cumperi pe al doilea eu îți recomand să te abonezi la Humble Bundle și în luna februarie primești gratuit The Division și Yakuza O plus alte jocuri pentru plata a 12 dolari.

De asemenea, Ubisoft a dezvăluit și cerințele de sistem pentru The Division 2.

Dacă ai un calculator suficient de puternic vei putea rula jocul într-o rezoluție 4K și nu vei avea o limită de cadre pe secundă.

Cerințe pentru a rula jocul la 30 FPS cu rezoluție 1080p:

Sistem de operare: Windows 7/8/10

Procesor: AMD FX-6350 / Intel Core i5-2500K

Memorie RAM: 8 GB

Placă video: AMD Radeon R9 270 / Nvidia Geforce GTX 670 cu minim 2 GB memorie virtuală

Direct X: DirectX 11/12

Sistem recomandat pentru 60 FPS la 1080p:

Sistem de operare: Windows 7/8/10

Procesor:AMD Ryzen 5 1500x / Intel Core i7-4790

Memorie RAM: 8 GB

Placă video: AMD RX 480 / Nvidia GTX 970 cu minim 4 GB memorie virtuală

Direct X: DirectX 11/12

Sistem recomandat pentru 60 FPS la 1440p:

Sistem de operare: Windows 7/8/10

Procesor: AMD Ryzen 7 1700 / Intel Core i7-6700k

Memorie RAM: 16 GB

Placă video: AMD RX Vega 56 / Nvidia GTX 1070

Direct X: DirectX 11/12

Sistem recomandat pentru 60 FPS la 4K:

Sistem de operare: Windows 7/8/10

Procesor: AMD Ryzen 7 2700x / Intel Core i9-7900X

Memorie RAM: 16 GB

Placă video: AMD Radeon VII / Nvidia RTX 2080 TI

Direct X: DirectX 11/12

The Division 2 se va lansa pe PC, PS4 și Xbox One pe 15 martie.